ZAPLENJENA DROGA KOJA RAZARA MOZAK: Uhapšen poznati diler u Hrvatskoj

OPASNI kristal met, poznatiji kao droga "kristal", ponovo se pojavio na jugu Hrvatske. Policija je uhapsila 46-godišnjeg muškarca koji je mesecima preprodavao ovu razornu drogu na području Ploča i Metkovića.

Foto: MUP

Policijski službenici Policijske stanice Ploče i Policijske stanice Metković završili su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjim državljaninom Hrvatske kojeg terete za neovlašćenu proizvodnju i prodaju narkotika.

Istragom je utvrđeno da je od aprila ove godine do hapšenja u više navrata konzumentima s područja Ploča i Metkovića prodavao drogu kristal (metamfetamin). Nakon završetka istrage, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskoj jedinici Policijske stanice Ploče.

Ovo mu nije prvi put, i prošle godine je zatečen s drogom kristal i procesuiran u skladu sa Zakonom o suzbijanju zloupotrebe droga.

Droga kristal, odnosno krital meth, ubraja se u najopasnije sintetičke droge današnjice

Stvara kratkotrajnu euforiju i prividnu energiju, ali veoma brzo dovodi do jake zavisnosti. Dugotrajna upotreba razara mozak i unutrašnje organe, izaziva paranoju, agresivnost i halucinacije, a često ima i tragičan ishod.

Na crnom tržištu kristal se prodaje po visokim cenama upravo zato što male količine stvaraju snažan efekat.

(Blic)

