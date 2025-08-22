Region

ZAPLENJENA DROGA KOJA RAZARA MOZAK: Uhapšen poznati diler u Hrvatskoj

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 18:23

OPASNI kristal met, poznatiji kao droga "kristal", ponovo se pojavio na jugu Hrvatske. Policija je uhapsila 46-godišnjeg muškarca koji je mesecima preprodavao ovu razornu drogu na području Ploča i Metkovića.

ЗАПЛЕЊЕНА ДРОГА КОЈА РАЗАРА МОЗАК: Ухапшен познати дилер у Хрватској

Foto: MUP

Policijski službenici Policijske stanice Ploče i Policijske stanice Metković završili su kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjim državljaninom Hrvatske kojeg terete za neovlašćenu proizvodnju i prodaju narkotika.

Istragom je utvrđeno da je od aprila ove godine do hapšenja u više navrata konzumentima s područja Ploča i Metkovića prodavao drogu kristal (metamfetamin). Nakon završetka istrage, osumnjičeni je uz krivičnu prijavu predat pritvorskoj jedinici Policijske stanice Ploče.

Ovo mu nije prvi put, i prošle godine je zatečen s drogom kristal i procesuiran u skladu sa Zakonom o suzbijanju zloupotrebe droga.

Droga kristal, odnosno krital meth, ubraja se u najopasnije sintetičke droge današnjice

 Stvara kratkotrajnu euforiju i prividnu energiju, ali veoma brzo dovodi do jake zavisnosti. Dugotrajna upotreba razara mozak i unutrašnje organe, izaziva paranoju, agresivnost i halucinacije, a često ima i tragičan ishod.

Na crnom tržištu kristal se prodaje po visokim cenama upravo zato što male količine stvaraju snažan efekat.

(Blic)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOT IDE DALJE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku

ŽIVOT IDE DALjE! Arijana Mihajlović pronašla partnera tri godine nakon Sinišine smrti i donela važnu odluku