SPASENI ŽENA I DETE IZ SRBIJE: Bili su na SUP dasci bili u moru usred bure kod Krka
HRVATSKA policija spasla je državljanku Srbije i dete koji su se na dasci za veslanje našli na moru usred olujne bure i visokih talasa, preneli su danas hrvatski mediji.
Iz policije je saopšteno da su u petak ujutru između Crikvenice i Krka spaseni 44-godišnja žena i maloletno dete, preneo je portal Index.hr.
Žena i dete nisu povređeni i nisu zatražili lekarsku pomoć.
Kako se navodi u saopštenju policijske uprave primorsko-goranske, nakon dojave dobijene u 10 sati na teren je posle 15 minuta stigla posada Pomorske policije Rijeka.
Policijsko plovilo je zateklo ženu i dete na dasci SUP dok ih je drugo plovilo teglilo prema obali.
Pripadnici policije su ih zaštitili od vetra i pomogli da sigurno stignu do kopna.
Policija je još jednom upozorila građane da tokom bure i visokih talasa ne izlaze na more s malim plovilima, SUP daskama ili drugim rekreativnim sredstvima, jer to može biti veoma opasno.
(Tanjug)
