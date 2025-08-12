ZEMLJOTRES POGODIO BiH: Evo gde je bio epicentar

SLOVENAČKI košarkaš srpskog porekla Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogrešili u proceni.