ZEMLJOTRES POGODIO BiH: Evo gde je bio epicentar

В.Н.

12. 08. 2025. u 07:28

ZEMLjOTRES magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 12. avgust 2025 u 03:28 časova, na području BiH.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО БиХ: Ево где је био епицентар

Foto: Ilustracija/Unsplash

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.7751 i dužine 16.9114.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 23 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)

