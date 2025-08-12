ZEMLJOTRES POGODIO BiH: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES magnitude 3 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 12. avgust 2025 u 03:28 časova, na području BiH.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 43.7751 i dužine 16.9114.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 23 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
