BRINU ZA BEZBEDNOST U GRADU: Zbog koncerta Marka Perkovića Tompsona u planu blokada Zagreba?

Koncert Marka Perkovića Tompsona, koji u pesmama i na nastupima glorifikuje ustaštvo, koji će biti održan 5. jula na Hipodromu u Zagrebu, na kojem se očekuje pola miliona posetilaca događaj je visokog rizika, iziskuje opsežne organizacione, logističke i ponajpre bezbednosne pripreme.

U jednom od dva dokumenta, koji su u posedu zagrebačke N1, između ostalog, stoji da zasad nema raspoloživog većeg prostora za parkiranje namenjenog isključivo za posetioce koncerta. Alternativa je da se javni prevoz u centru grada odvija sve do koncerta uz potrebu za pojačanim voznim redom na svim autobuskim i tramvajskim linijama.

Koridorom od Trga kralja Tomislava do Hipodroma

Građanima će te subote od ranog jutra biti sugerisan dolazak javnim prevozom do centra grada, a odatle odlazak pešice do Hipodroma, posebno za to određenim koridorima. Veče pre planirano je zatvaranje više ulica. Prema potrebi biće zatvoren i Jadranski most i Jadranske avenije od skretanja za Zagrebačku obilaznicu do rotora Remetinec, Savske ulice do Slavonske avenije, Selske ulice do Horvaćanske te Avenije Marina Držića do Ulice grada Vukovara.

Vozači će na ulazu u Zagreb biti usmeravani na sve ulaze u grad osim na ulaz Zagreb - jug preko Jadranske avenije. U dokumentima se navodi i mogućnost zatvaranja tramvajskog saobraćaja u centru grada nakon završetka koncerta, jer se pretpostavlja da bi se tada više desetina hiljada ljudi moglo okupiti na Trgu bana Jelačića, u Tkalčičevoj ulici i drugim mestima unutar pešačke zone u centru Zagreba.

Na koncertnom prostoru biće postavljena 24 tornja visine 18 metara u čijim će podnožjima biti stacionirani supervozori sektora, obezbeđenje, zaposleni u Hitnoj medicinskoj pomoći i drugih interventnih službi. Svaka interventna stanica biće povezana interventnim pešačkim prolazom do glavnog interventnog prolaza.

O redu na koncertu trebalo bi da brine 3.200 redara i članova obezbeđenja, kojima će nadređeno biti 40 rukovodilaca.

