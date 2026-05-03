Astro savet za nedelju 3. maj: Merkur ulazi u Bika - Budite praktični, slušajte intuiciju, smanjite tenziju
HITRI Merkur, planeta komunikacija, logike i biznisa, 3. maja, izlazi iz vatrenog, impulsivnog Ovna i posle godinu dana ulazi u staloženog, usporenog Bika, u kome ostaje do 17. maja.
Donosi uspeh zemljanim znacima, Bikovima, Devicama i Jarčevima, što će već ove nedelje osetiti aprilski Bikovi.
Ova pozicija Merkura stavlja akcenat na praktičan način razmišljanja, materijalnu sigurnost, logiku i konkretne dokaze. Osobe koje imaju ovu poziciju Merkura u ličnom horoskopu su praktične, pouzdane i retko menjaju mišljenje.
Merkur ove nedelje pravi polusekstil s Neptunom u Ovnu i kvadrat s Plutonom u Vodoliji.
Prvi aspekt podstiče intuiciju i kreativnost, naročito u umetnosti (talenat za pisanje, muziku, naročito za gudačke instumente) ali i motivaciju za poslove u oblasti medicine, psihologije, psihoterapije, farmacije i naučnih istraživanja, a donosi i dobitke preko nekretina i privatnog biznisa.
Drugi, izazovan aspekt, između planeta posla i novca, izaziva mentalnu napetost, naglašava isključivost i netolerantnost u mišljenju. Osobe s ovim aspektom su vrlo ubedljive i lako pridobijaju druge za svoje ideje. Veliki su profesionalci u poslu, pravi fanatici, što će ove nedelje biti naglašeno kod rođenih s podznakom u Biku (od prvog do petog stepena).
