Astro savet za nedelju 3. maj: Merkur ulazi u Bika - Budite praktični, slušajte intuiciju, smanjite tenziju

HITRI Merkur, planeta komunikacija, logike i biznisa, 3. maja, izlazi iz vatrenog, impulsivnog Ovna i posle godinu dana ulazi u staloženog, usporenog Bika, u kome ostaje do 17. maja.

Foto: Freepik.com/Allexxandar

Donosi uspeh zemljanim znacima, Bikovima, Devicama i Jarčevima, što će već ove nedelje osetiti aprilski Bikovi.

Ova pozicija Merkura stavlja akcenat na praktičan način razmišljanja, materijalnu sigurnost, logiku i konkretne dokaze. Osobe koje imaju ovu poziciju Merkura u ličnom horoskopu su praktične, pouzdane i retko menjaju mišljenje.

Merkur ove nedelje pravi polusekstil s Neptunom u Ovnu i kvadrat s Plutonom u Vodoliji.

Prvi aspekt podstiče intuiciju i kreativnost, naročito u umetnosti (talenat za pisanje, muziku, naročito za gudačke instumente) ali i motivaciju za poslove u oblasti medicine, psihologije, psihoterapije, farmacije i naučnih istraživanja, a donosi i dobitke preko nekretina i privatnog biznisa.

Drugi, izazovan aspekt, između planeta posla i novca, izaziva mentalnu napetost, naglašava isključivost i netolerantnost u mišljenju. Osobe s ovim aspektom su vrlo ubedljive i lako pridobijaju druge za svoje ideje. Veliki su profesionalci u poslu, pravi fanatici, što će ove nedelje biti naglašeno kod rođenih s podznakom u Biku (od prvog do petog stepena).