Nije svejedno u čemu spavate: Pidžama koju nosite otkriva mnogo o vama

Ono u čemu spavate nije samo pitanje stila ili udobnosti, već je povezano i sa vašom psihom, smatraju stručnjaci.

FOTO: Depositphotos/konstantynov

Ako spavate u staroj majici, stručnjaci to zovu "prenosni sigurnosni signal".

- Kada ovo nosite, vaš mozak i telo vremenom nauče da se opuste i isključe - kaže klinička psihološkinja Kristina Čik.

Ovakva odeća vraća nas u sigurnije vreme ili podseća na neku dragu osobu. To je izbor ljudi slobodnog duha koji nemaju potrebu da impresioniraju druge, naročito kada se ugase svetla.

Ako neko spava u odeći koju je nosio tokom dana, mnogi će to protumačiti kao lenjost. Psihološkinja Džesika Mers tvrdi da je to znak velike iscrpljenosti, kada i presvlačenja deluje naporno.

Klasična pidžama na kopčanje, od flanela ili pamuka, često ukazuje na osobu koja ceni red, organizaciju i tradicionalne vrednosti. Ako spavate u svili ili satenu šaljete drugačiju poruku. Ovi materijali su simbol statusa i uspeha, pa ne čudi što ih psiholozi povezuju s ambicijom.

Prema nedavnom istraživanju u kojem je učestvovalo 2.000 Amerikanaca, oko devet odsto njih reklo je da spava bez ičega na sebi. Psiholozi kažu da je to odraz visokog samopouzdanje, da takve osobe ne mare za tuđe mišljenje i žive po svojim pravilima.