MALI TRIK ZA BESPREKORNU BOJU: Pre farbanja jaja uradite jednu stvar i rezultat će vas oduševiti

AKO vam se svake godine dešava da uskršnja jaja ispadnu bleda, neujednačena ili sa flekama, moguće je da problem nije u boji, već u pripremi.

Foto: Unsplash/Mila Vasileva

Upravo od stanja ljuske zavisi koliko će se pigment primiti i koliko će završni rezultat biti intenzivan i ujednačen.

Mnogi veruju da su za lepa jaja presudne skupe boje ili posebne tehnike, ali tajna je zapravo u jednom jednostavnom koraku koji se radi pre samog farbanja.

Zašto boja nekome uspeva bolje

Kada ljuska nije dovoljno čista, boja se teže prima i često ostaje neujednačena. Na površini jajeta mogu da ostanu tragovi nečistoće, masnoće ili fabrički pečat, što direktno utiče na konačan izgled.

Zbog toga jaja, i kada se farbaju istom bojom, ne moraju izgledati isto. Dok neka deluju sjajno i glatko, druga ostaju mutna i bez dubine u tonu.

Priprema ljuske je ključ uspeha

Da bi boja bila jača i ravnomerno se primila, ljusku je potrebno dobro pripremiti. Za to nije potrebno ništa komplikovano — dovoljno je malo alkoholnog sirćeta i pravilna priprema pre farbanja.

Kada površina jajeta postane čista i blago obrađena, mnogo lakše prihvata pigment, bez obzira na to da li koristite prirodne boje ili one iz kesice.

Trik sa sirćetom koji pravi razliku

Jedan od načina da se ljuska pripremi za bojenje jeste kuvanje jaja u rastvoru vode i alkoholnog sirćeta u razmeri 1:1.

Tokom kuvanja na površini može da se pojavi pena, što je znak da sirće deluje na spoljašnji sloj ljuske i pomaže da se uklone nečistoće, masnoća i tragovi pečata.

Posle desetak minuta jaja treba izvaditi, a zatim ih pažljivo prebrisati krpom ili sunđerom pod mlazom hladne vode. Na taj način ljuska postaje svetlija, čistija i spremna da ravnomerno primi boju.

Kako izgleda dobro pripremljeno jaje

Kada je jaje pravilno pripremljeno, njegova površina postaje glatka, čista i pogodna za farbanje. Upravo tada boja može da deluje intenzivnije i ujednačenije, bez mrlja i neobojenih delova.

Rezultat su uskršnja jaja koja izgledaju uredno, sjajno i dekorativno, a cela razlika nastaje zahvaljujući jednostavnoj pripremi pre bojenja.

(Kurir)

