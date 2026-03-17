Panorama

ISKUSTVA IZ DETINJSTVA: Kako odnos sa ocem oblikuje ljubavne veze

Slavica Dobrosavljević

17. 03. 2026. u 06:30

Narušeni odnosi u detinjstvu mogu u kasnijem periodu života uticati na partnerske veze, upozoravaju stručnjaci.

ИСКУСТВА ИЗ ДЕТИЊСТВА: Како однос са оцем обликује љубавне везе

FOTO: Depositphotos

Holandsko-američki psihijatar Besel van der Kolk ističe da mozak teži poznatim obrascima, čak i kada su bolni. Zato osobe koje su imale hladan i loš odnos s ocem često nesvesno biraju emocionalno nedostupne partnere. Žele bliskost, ali završavaju u odnosima bez jasne budućnosti.

Čest je i strah od vezivanja. Kada odnos postane ozbiljan, dolazi do povlačenja. Izbegava se razgovor o osećajima, prekida se kontakt ili se veza završava pre nego što postane dublja. Istraživanja pokazuju da emocionalna udaljenost s ocem u detinjstvu može biti kasnije povezana s nesigurnim stilom privrženosti.

Problemi s poverenjem takođe su česti. Ako su postojala neispunjena obećanja u detinjstvu, osoba može da sumnja i stalno preispituje partnerove namere. S druge strane, pojedinci ulažu previše u vezu. Imaju osećaj manje vrednosti, pa pokušavaju da zasluže ljubav tako što se preterano trude. Često preuzimaju preveliku odgovornost za odnos i pristaju na kompromise i kada im to ne odgovara.

