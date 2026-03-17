ISKUSTVA IZ DETINJSTVA: Kako odnos sa ocem oblikuje ljubavne veze
Narušeni odnosi u detinjstvu mogu u kasnijem periodu života uticati na partnerske veze, upozoravaju stručnjaci.
Holandsko-američki psihijatar Besel van der Kolk ističe da mozak teži poznatim obrascima, čak i kada su bolni. Zato osobe koje su imale hladan i loš odnos s ocem često nesvesno biraju emocionalno nedostupne partnere. Žele bliskost, ali završavaju u odnosima bez jasne budućnosti.
Čest je i strah od vezivanja. Kada odnos postane ozbiljan, dolazi do povlačenja. Izbegava se razgovor o osećajima, prekida se kontakt ili se veza završava pre nego što postane dublja. Istraživanja pokazuju da emocionalna udaljenost s ocem u detinjstvu može biti kasnije povezana s nesigurnim stilom privrženosti.
Problemi s poverenjem takođe su česti. Ako su postojala neispunjena obećanja u detinjstvu, osoba može da sumnja i stalno preispituje partnerove namere. S druge strane, pojedinci ulažu previše u vezu. Imaju osećaj manje vrednosti, pa pokušavaju da zasluže ljubav tako što se preterano trude. Često preuzimaju preveliku odgovornost za odnos i pristaju na kompromise i kada im to ne odgovara.
KAD PARTNERSKI ODNOS NE FUNKCIONIŠE: Otkrijte da li ste vi toksična strana u vezi
13. 03. 2026. u 12:00
ALARMANTNA STATISTIKA: Tinejdžeri sve manje spavaju, ovo su moguće posledice
12. 03. 2026. u 22:51
PRIVATNOST VAŽNIJA OD LAJKOVA: Zašto neki ljudi ne žele profile na društvenim mrežama?
10. 03. 2026. u 22:30
MALI GENIJALCI SA 300 KOSTIJU: Da li znate sve ove neverovatne stvari o deci?
13. 03. 2026. u 14:00
HRVATI "VELIKI I JAKI" ŽALE SE CENTRALI NATO ZBOG SRPSKIH RAKETA: A ne smeta im vojni savez Zagreb-Tirana-Priština
PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković rekao je danas, komentarišući to što Vojska Srbije raspolaže novom hipersoničnom kvazibalističkom raketom kineske proizvodnje CM-400, da će "razgovarati sa partnerima u NATO i upozoriti ih na takvo naoružanje".
12. 03. 2026. u 19:25
HOROR U HRVATSKOJ: Svi se hvatali za glavu, Amerikanac jedva ostao živ (FOTO/VIDEO)
STRAŠNE scene viđene su u komšiluku na košarkaškoj utakmici.
13. 03. 2026. u 19:25 >> 19:26
Miroslav 33 godine živi pod zemljom, bez struje i vode: Humanitarac podelio priču koja je rasplakala mnoge (VIDEO)
DEKA Miroslav iz sela Dvorska kod Krupnja već 33 godine živi u zemunici bez struje i vode, a njegov vapaj za pomoć dirnuo je humanitarca Marka Nikolića.
14. 03. 2026. u 11:54
