IZBEGAVAJTE RIZIČNE FINANSIJSKE POTEZE Astro savet za petak, 15. maj: Kvadrat između Meseca i Plutona donosi potrebu za dominacijom

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, privatnog života, porodice, majke, žena, domovine, napušta vatreni, impulsivni znak Ovna i ulazi u sporog, pouzdanog, ležernog Bika, simbol novca, ljubavi i hedonizma.

To utiče na opštu atmosferu čineći nas opuštenijim i donosi potrebu za uživanjem u životnim zadovoljstvima, prirodi i ktugu porodice.

Međutim, čim uđe u znak Bika, Mesec ulazi i u kvadrat sa retrogradnim Plutonom, simbolom dominacije i novca, u nepredvidivoj Vodoliji. To podiže tenziju i upozorava na finansijske probleme i izbegavanje rizičnih poteza s novcem. Donosi i sukobe sa autoritetima, roditeljima, članovima porodice, nadređenima, kao i sa emotivnim partnerom. Ovo će najviše osetiti rođeni početkom Bika, Škorpije, Lava i Vodolije.

Svetla tačka, u prepodnevnim satima, predstavlja sekstil između Meseca na početnim stepenima Bika i Venere na 25. stepenu Blizanaca, koja podstiče potrebu za romantičnim dopisivanjem i razmenom nežnosti preko interneta.