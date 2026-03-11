RAT NA BLISKOM ISTOKU MENJA MAPU TURISTIČKIH DESTINACIJA: Ovoj zemlji se smeše novi turisti

TEKUĆI rat na Bliskom istoku već počinje da menja mapu međunarodnih putovanja. Eskalacija sukoba dovela je do privremenog zatvaranja dva glavna vazdušna čvorišta u regionu, što je dovelo do otkazivanja letova, preusmeravanja ruta i rastuće neizvesnosti među avio-kompanijama i putnicima.

Kako tenzije rastu, pojedini turisti počinju da preispituju svoje planove za putovanja, što bi moglo dovesti do promena u međunarodnim turističkim tokovima.

Izveštaj turističke konsultantske kuće "Mabrian" već otkriva značajno pogoršanje percepcije bezbednosti na nekoliko bliskoistočnih destinacija, zajedno sa prvim znacima promene potražnje, prenosi "Juronjuz".

Analiza, koja se temelji na podacima o stavovima putnika i potražnji na ključnim tržištima poput SAD, velike Britanije, Nemačke, Francuske i Italije, ukazuje na pad poverenja u nekoliko zalivskih destinacija. Taj trend se, prema studiji, pojačao nakon rasta napetosti između SAD i Irana.

Destinacije poput Bahreina, Omana i Katara zabeležile su neke od najvećih padova Indeksa percepcije bezbednosti (SPI), koji meri kako putnici ocenjuju stabilnost destinacije. U Bahreinu je indikator pao za 81 bod na samo 9,6 od 100, dok je Oman pao za 56,7 bodova (na 24,8), a Katar za 54,9 bodova (na 18,4).

U izveštaju se upozorava da čak i umereni padovi mogu uticati na međunarodnu potražnju, jer bezbednost ostaje jedan od najvažnijih faktora koji određuju izbor destinacije.

U takvim okolnostima, Španija bi mogla da postane jedna od destinacija koja će profitirati od mogućih promena u turističkim trendovima. Prema "Mabrijanu", već postoje naznake da bi deo potražnje, koja je inače usmerena na Bliski istok, mogao da se preusmeri ka evropskim destinacijama koja se smatraju bezbednijim, poput Španije, Italije ili Grčke.

Neki turistički operateri već očekuju ovu moguću promenu. Prema španskom listu "El Pais", agencije i kompanije u sektoru već beleže povećanje zahteva za otkazivanje putovanja na destinacijama blizu sukoba, kao što su Egipat, Jordan i Dubai, i očekuju da bi deo ove potražnje mogao da se preusmeri ka evropskim destinacijama.

Studija ističe da interesovanje za Španiju ostaje snažno na nekoliko analiziranih tržišta. Konkretno, zemlja bi mogla da privuče deo potražnje iz Sjedinjenih Država i Zapadne Evrope, dva regiona koja su veoma osetljiva na promene u percepciji bezbednosti.

Štaviše, Španija ima dodatnu konkurentsku prednost: svoju široku vazdušnu povezanost i raznoliku turističku ponudu koja uključuje urbane, kulturne i destinacije sa puno sunca i plaža. Ova kombinacija olakšava toj zemlji da privuče deo putnika koji preispituju svoje planove da otputuju na Bliski istok.

Ne bi bio prvi put da je geopolitička kriza promenila turističke tokove u Mediteranu. Nakon Arapskog proleća 2011. godine, nestabilnost u severnoafričkim destinacijama poput Egipta i Tunisa izazvala je pad broja posetilaca i preusmerila deo evropske potražnje ka zemljama severnog Mediterana.

Španija je bila jedan od glavnih korisnika ove promene, a milioni putnika su preusmerili svoje odmore u ovoj zemlji.

Ipak, "Mabrijan" upozorava da je prerano potvrditi strukturnu promenu u globalnoj potražnji. Za sada, podaci uglavnom odražavaju promene u percepcijama i namerama za putovanja, što bi se moglo pretvoriti u jasnije promene u rezervacijama ako se sukob produži.

