VODENI TRIGON DONOSI LJUBAV I NOVAC Astro savet za sredu, 11. mart: Evo koji znaci horoskopa mogu da očekuju zaradu

Marina Jungić Milošević, astrolog

11. 03. 2026. u 07:00

PERIOD od 11. marta do 10. aprila, kada se obrazuje vodeni trigon između Merkura u Ribama i Jupitera koji kreće direktnim hodom preko znaka Raka, dobar je za sklapanje dogovora ili potpisivanje ugovora o kupovini/prodaji nekretnina i prevoznih sredstava.

Foto: Profimedia

Ulaganje u turistički objekat na jezeru ili moru takođe može da se pokaže kao pun pogodak. Ovaj aspekt podstiče interes za bavljenje samostalnom delatnošću, naročito ako o tome već neko vreme razmišljate. Slobodni Bikovi, Device i Jarčevi preko društvene mreže mogu da upoznaju novu ljubav, ali mogu i da uvećaju prihode preko neuobičajenih vidova zarade. Ovaj vodeni trigon vrlo je inspirativan i za umetnike, naročito pisce, kompozitore i glumce, ali i za naučnike.

