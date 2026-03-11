VODENI TRIGON DONOSI LJUBAV I NOVAC Astro savet za sredu, 11. mart: Evo koji znaci horoskopa mogu da očekuju zaradu
PERIOD od 11. marta do 10. aprila, kada se obrazuje vodeni trigon između Merkura u Ribama i Jupitera koji kreće direktnim hodom preko znaka Raka, dobar je za sklapanje dogovora ili potpisivanje ugovora o kupovini/prodaji nekretnina i prevoznih sredstava.
Ulaganje u turistički objekat na jezeru ili moru takođe može da se pokaže kao pun pogodak. Ovaj aspekt podstiče interes za bavljenje samostalnom delatnošću, naročito ako o tome već neko vreme razmišljate. Slobodni Bikovi, Device i Jarčevi preko društvene mreže mogu da upoznaju novu ljubav, ali mogu i da uvećaju prihode preko neuobičajenih vidova zarade. Ovaj vodeni trigon vrlo je inspirativan i za umetnike, naročito pisce, kompozitore i glumce, ali i za naučnike.
Preporučujemo
PUNI GORČINE I MRZOVOLjE: Ovo su TRI najnegativnija horoskopska znaka
11. 03. 2026. u 08:32
PRIVATNOST VAŽNIJA OD LAJKOVA: Zašto neki ljudi ne žele profile na društvenim mrežama?
10. 03. 2026. u 22:30
"NADAMO SE DA ĆE OSTATI U SKLADIŠTU" Hrvatski ministar u panici zbog najnovijih raketa: Vučićeva Srbija i snaga naše vojske jedina tema!
SRBIJA predsednika Aleksandra Vučića i snaga naše vojske, koja je Vučićevim zalaganjem podignuta iz pepela, jedina je tema u Hrvatskoj!
10. 03. 2026. u 18:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)