OVO SE DEŠAVA POSLE TRI DECENIJE Astro savet za subotu, 14. februar: Evo na koje znake najviše utiče ulazak Saturna u znak Ovna

SATURN, planeta discipline, odgovornosti, istrajnosti, čekanja, mudrosti, ambicije, ugleda, karijere, autoriteta, starijih osoba, ali i ograničenja i prepreka, posle 29 godina, 14. februara, konačno ulazi u borbeni znak Ovna, gde ostaje do 2028. otvarajući novu, značajnu etapu u životima svih znakova.

Foto: Free Images Pixabay

Uvertiru je napravio 25. maja 2025. godine, kada se kratko zadržao u tom znaku.

Svake tri decenije, Saturn dođe na mesto našeg natalnog Saturna, odnosno, zadrži se oko dve i po godine u svakom od 12 znakova. Međutim, ove godine, Saturn će prvi put u našim životima napraviti konjunkciju sa Neptunom, na početnom (pionirskom) stepenu prvog zodijačkog znaka. A to donosi velike, značajne promene, kako na kolektivnom tako i na individualnom planu.

Tako će se Saturn, čiji je uticaj naglašen u Jarcu, Vodoliji i Vagi, pridružiti Neptunu, planeti mašte, ideala ali i obmana i prevara koji je 26. januara, posle 165 godine, ušao u Ovna (gde ostaje do 2039). Saturn će prelaziti preko znaka Ovna do 13. aprila 2028. godine.

Vatreni, energični Ovan, simbol je inicijative, akcije, hrabrosti i impulsivnih reakcija. Usmeren na sebe, uvek ide napred i uvek je spreman za nove izazove. Ovan hoće sve "sad i odmah", a Saturn radi polako, natenane i sve proverava. Dok Saturn ceni disciplinu, Neptun leti nebu pod oblake. Jer Neptun je zanos, a Saturn general, strateški planer koji testira našu izdržljivost i strpljenje kroz izazove i suočavanje sa realnošću.

Saturn se ne oseća dobro u Ovnu jer je to znak njegovog pada, pa do izražaja dolaze prikriveni despotizam ali i nesigurnost, kompleks niže vrednosti, egoizam, zavist, sumnjičavost, stidljivost, potreba za izolacijom. U ljubavnim vezama, ova pozicija Saturna, naglašava ljubomoru i posesivnost. Nosi opasnost od depresije, hroničnih bolesti, reume, oboljenja kostiju i zglobova, arterioskleroze moždanih arterija, jakih glavobolja, čestih zubobolja. Pošto je Saturn simbol poslovnih rezultata ali i restrikcije, može doći do zatvaranja firmi, naročito fabrika. Primena veštačke inteligencije u procesu rada dosta će smanjiti broj zaposlenih.

Ulazak Saturna u Ovna, najviše će uticati na Ovnove, Vage, Rakove, Jarčeve, Lavove, Strelce, Blizance i Vodolije. Ovaj tranzit će posebno osetiti generacije rođene u periodima od 25. aprila 1937. do 20. marta 1940, od 3. marta 1967. do 29. aprila 1969. i od 7. aprila 1996. do 15. avgusta 1998. godine.