IZBEGAVAJTE ULAGANJE U NEŠTO NOVO Astro savet za petak 13. februar: Ova 4 znaka danas su pod uticajem slabog Meseca i jakog Jupitera

OPOZICIJA Meseca u hladnom, uzdržanom znaku Jarca i Jupitera, planete blagostanja, egzaltiranog u Raku, stvara nesklad između discipline i preterivanja u životnim zadovoljstvima.

Između ambicije i želje za opuštanjem. Između potrebe za kontrolom i plime emocija.

Možda ćete imati utisak da niste dobili onoliko ljubavi ili novca koliko pružate, odnosno, zaslužujete, što se najviše odnosi na martovske Ovnove, junske Rakove, septembarske Vage i decembarske Jarčeve.

Mesec je oslabljen u znaku svog pada, jer se nalazi u Jarcu, znaku suprotnom Raku. A Jupiter je ojačan pozicijom u Raku, znkau kojim Mesec vlada. Zato dolazi do neusklađenosti i preterivanja u hrani, jelu, piću, trošenju novca...

Dan nije povoljan za donošenje važnih ljubavnih ali ni finansijskih odluka, ili ulaganja u nešto novo. Budite strpljivi i sačekajte bolji trenutak.