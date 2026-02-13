IZBEGAVAJTE ULAGANJE U NEŠTO NOVO Astro savet za petak 13. februar: Ova 4 znaka danas su pod uticajem slabog Meseca i jakog Jupitera
OPOZICIJA Meseca u hladnom, uzdržanom znaku Jarca i Jupitera, planete blagostanja, egzaltiranog u Raku, stvara nesklad između discipline i preterivanja u životnim zadovoljstvima.
Između ambicije i želje za opuštanjem. Između potrebe za kontrolom i plime emocija.
Možda ćete imati utisak da niste dobili onoliko ljubavi ili novca koliko pružate, odnosno, zaslužujete, što se najviše odnosi na martovske Ovnove, junske Rakove, septembarske Vage i decembarske Jarčeve.
Mesec je oslabljen u znaku svog pada, jer se nalazi u Jarcu, znaku suprotnom Raku. A Jupiter je ojačan pozicijom u Raku, znkau kojim Mesec vlada. Zato dolazi do neusklađenosti i preterivanja u hrani, jelu, piću, trošenju novca...
Dan nije povoljan za donošenje važnih ljubavnih ali ni finansijskih odluka, ili ulaganja u nešto novo. Budite strpljivi i sačekajte bolji trenutak.
Preporučujemo
PRIPREMITE SE: Ogromni asteroid uskoro do Zemlje i to za Dan zaljubljenih
12. 02. 2026. u 23:45
UHODA SA INTERNETA: TikTok prati vašu aktivnost na mrežama - čak iako nemate aplikaciju
12. 02. 2026. u 23:22
BOSANSKIM "SPECIJALCIMA" SE SMEJE CEO SVET: Izbačeni sa takmičenja, a krivi im Srbi i Dodik (FOTO/VIDEO)
SNIMAK specijalaca iz Federacije BiH na takmičenju SWAT Challenge u Ujedinjenim Arapskim Emiratima postao je potpuni hit na društvenim mrežama.
12. 02. 2026. u 14:42
VAKCINA PROTIV RAKA STIŽE U SRBIJU: Dobijamo je odmah posle Rusa, evo kada će je primiti naši pacijenti
MINISTAR bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje Nenad Popović izjavio je danas da će u maju prvi pacijenti u Rusiji primiti vakcinu protiv raka, a da će pacijenti iz Srbije biti prvi koji će odmah posle ruskih, krajem godine, primiti tu vakcinu.
12. 02. 2026. u 09:41
JK PRIZNALA: "Sa njim sam izgubila nevinost - prvi put sa Nemanjom bio je grozan, užasan"
"IMALA sam 18 godina. Bilo je grozno iskustvo. Pomislila sam: "Kako nekome ovo može da se dogodi?" Bilo je užasno."
10. 02. 2026. u 07:32
Komentari (0)