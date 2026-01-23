Panorama

OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za petak, 23. januar: Na ova 4 znaka najviše utiče ulazak Marsa u Vodoliju

Marina Jungić Milošević, astrolog

23. 01. 2026. u 07:00

MARS, planeta akcije, seksualnosti, strasti, povreda i sukoba, posle dve godine, 23. januara, ulazi u avangardnu, buntovnu, ekscentričnu Vodoliju, znak budućnosti, promena, društvenog života, novca, gde ostaje do 2. marta.

ОВО СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ Астро савет за петак, 23. јануар: На ова 4 знака највише утиче улазак Марса у Водолију

Foto: Profimedia

 Mars će se u tom znaku pridružiti Suncu, Plutonu, Merkuru i Veneri, s kojima će praviti konjunkciju. Mars takođe pravi trigon s retrogradnim Uranom (vladaocem Vodolije) i sekstile s Neptunom i Saturnom (drugim vladaocem Vodolije). Ovi aspekti će najviše uticati na Vodolije, Lavove, Bikove i Škorpije, i to rođene u prvoj dekadi.

Ova pozicija Marsa podstiče komunikativnost, mentalnu aktivnost, želju za slobodom, promenama i preuzimanjem liderskih pozicija, i, donosi više izlazaka i druženja s prijateljima. Akcenat je na temama i oblastima u vezi s drušvenim aktivizmom, avijacijom, mašinstvom, astrologijom, internetom, IT sektorom, društvenim mrežama, košarkom...

Konjunkcija Marsa i Plutona, a zatim i Merkura, upozorava na probleme u saobraćaju, naročito avionskom. Na zdravstvenom planu, potreban je dodatni oprez zbog podložnosti povredama (naročito glave, zato što danas Mesec ulazi u Ovna, znak koji upravlja glavom na našem telu, a Ovnom upravljaju Mars i Pluton, što pojačava uticaj konjunkcije Mars-Pluton; nožnih članaka, gležnjeva).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BAŠ JE UMIŠLJEN: Komšije progovorile o Milanu Stankoviću - Niko se ne druži s njim

BAŠ JE UMIŠLjEN: Komšije progovorile o Milanu Stankoviću - "Niko se ne druži s njim"