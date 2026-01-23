OVO SE DEŠAVA POSLE DVE GODINE Astro savet za petak, 23. januar: Na ova 4 znaka najviše utiče ulazak Marsa u Vodoliju
MARS, planeta akcije, seksualnosti, strasti, povreda i sukoba, posle dve godine, 23. januara, ulazi u avangardnu, buntovnu, ekscentričnu Vodoliju, znak budućnosti, promena, društvenog života, novca, gde ostaje do 2. marta.
Mars će se u tom znaku pridružiti Suncu, Plutonu, Merkuru i Veneri, s kojima će praviti konjunkciju. Mars takođe pravi trigon s retrogradnim Uranom (vladaocem Vodolije) i sekstile s Neptunom i Saturnom (drugim vladaocem Vodolije). Ovi aspekti će najviše uticati na Vodolije, Lavove, Bikove i Škorpije, i to rođene u prvoj dekadi.
Ova pozicija Marsa podstiče komunikativnost, mentalnu aktivnost, želju za slobodom, promenama i preuzimanjem liderskih pozicija, i, donosi više izlazaka i druženja s prijateljima. Akcenat je na temama i oblastima u vezi s drušvenim aktivizmom, avijacijom, mašinstvom, astrologijom, internetom, IT sektorom, društvenim mrežama, košarkom...
Konjunkcija Marsa i Plutona, a zatim i Merkura, upozorava na probleme u saobraćaju, naročito avionskom. Na zdravstvenom planu, potreban je dodatni oprez zbog podložnosti povredama (naročito glave, zato što danas Mesec ulazi u Ovna, znak koji upravlja glavom na našem telu, a Ovnom upravljaju Mars i Pluton, što pojačava uticaj konjunkcije Mars-Pluton; nožnih članaka, gležnjeva).
Preporučujemo
RUSIJA PRAVI SUPERPRECIZNI NUKLEARNI SAT: Rosatom najavio veliki projekat
22. 01. 2026. u 23:30
"VI STE ČOVEK U OČAJNOM POLOŽAJU" Orban uputio brutalnu poruku Zelenskom: Svako će dobiti ono što zaslužuje
MAĐARSKI premijer Viktor Orban uputio je poruku ukrajinskom predsedniku Vladimiru Zelenskom na društvenoj mreži Iks u kojoj navodi da mu se čini da "nećemo moći da dođemo do razumevanja".
22. 01. 2026. u 17:27
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
KOLINDA SKOČILA U LEDENO MORE: "Vidi se da iz aviona da je AI" - mnogi ne veruju njenom snimku sa Antartika (VIDEO)
BIVŠA predsednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović skočila je u ledeno more na Antartiku, a snimak tog skoka objavila je na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.
22. 01. 2026. u 10:10
Komentari (0)