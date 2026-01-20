DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 21. JANUAR: Ovan uvećava svoje prihode, Lav se fokusira na partnerske odnose, Vodolija počinje važan posao

SAZNAJTE šta vas u sredu, 21. januara, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Spoj Sunca, Merkura i vašeg vladaoca Plutona u kući društvenog života i novca donosi vam više druženja, kao i finansijski uspeh. Neki Ovnovi će uspešno završiti sve u vezi sa penzijom, drugi preko honorarnog posla.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Konjunkcija Sunca i Plutona u desetoj kući upozorava na zastoj u karijeri, sukobe i probleme sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Budite oprezni, kako ne biste došli u situaciju da sečete granu na kojoj sedite.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Spoj vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašim privatnim životom, blizu Plutona u devetoj kući, donosi vam uvećanje prihoda preko inostranstva, visokog obrazovanja, rešavanja pravnih pitanja, prekookeanskih putovanja.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Stelijum (više planeta) u kući novca, koje prave harmonične aspekte, povoljno utiče na vaše finansije. Veće su šanse za dobitke i preko podele imovine, alimentacije, nasledstva ili stipendija. Unosite više tečnosti.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija vašeg vladaoca Sunca, Merkura i Plutona u sedmoj astrološkoj, donosi vam rešavanje pitanja u vezi sa emotivnim ili poslovnim partnerom, kao i na sudskim spororovima. Uvećanje prihoda preko umetničkih zanimanja.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Spoj vašeg vladaoca Merkura, planete komunikacija i biznisa, koji upravlja i vašom karijerom, sa Suncem i Plutonom, u šestoj kući, još više vas fokusira na posao, radne zadatke i dosadne, svakodnevne obaveze.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Sunca, Merkura i Plutona u kući ljubavi i kreativnosti, donosi vam uspeh preko umetnosti ili sporta. Otvaraju vam se mogućnosti da unovčite vaše znanje, profesionalno iskustvo i talente.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Višestruka konjunkcija vašeg vladaoca Plutona, Sunca i Merkura u kući privatnog života, upozorava na svađe i probleme sa članovima porodice. Zarada preko porodične delatnosti ili drugog vida samostalne delatnosti.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Konjunkcija Sunca, Plutona i Merkura u trećoj kući donosi vam važan poslovni dogovor, isplativ ugovor ili dobitke preko potpisivanja ugovora preko kraćih putovanja, trgovine. Bolji donosi sa braćom, sestrama i rođacima.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Spoj Sunca, Plutona i Merkura u vašoj astrološkoj kući posla koje prave dobre aspekte sa vašim vladaocima Saturnom i Uranom donosi vam uvećanje prihoda preko zanimanja u vezi sa ekonomijom, bankarstvom, kulinarstvom, poljoprivredom.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Konjunkcija Sunca, Plutona i Merkura u vašoj astrološkoj kući ličnosti pod uticajem vaših vladaoca, retrogradnog Urana i Saturna, podstiče vašu odluku o započinjanju važnog dogovora ili posla. Potreban vam je odmor.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Sunce, Pluton i Merkur u kući podsvesti ali i ograničenja, pod uticajem vašeg vladaoca Neptuna podstiče vašu intuiciju i umetničku inspiraciju. Povećan interes za psihologiju, astrologiju i duhovne teme.