BUDITE FLEKSIBILNI, NE PRETERUJTE SA HRANOM Astro savet za petak, 27. februar: Evo na kojih šest znakova danas utiču aspekti Meseca

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 02. 2026. u 07:00

MESEC u porodičnom, domaćinskom, senzibilnom znaku Raka, danas obrazuje samo jedan napet aspekt, sa Marsom, i četiri prijateljska aspekta, sa Venerom, Jupiterom i Uranom.

Foto: Deposit

Inkonjunkcija sa Marsom, planetom akcije i sukoba, u nepredvidivoj Vodoliji, upozorava na iznenadne promene planova, probleme sa internetom, u avio-saobraćaju, otkazane letove, kao i na sukobe s prijateljima ili u okviru nekih interesnih grupa i internet-zajednica. Ipak, ovaj aspekt (najviše pogađa Vodolije i Lavove treće dekade) lakše se podnosi ako ste fleksibilni i spremni na prilagođavanje trenutnim situacijama i okolnostima.

Konjunkcija Meseca i Jupitera podstiče potrebu za preterivanjem u hrani, jelu, piću i trošenju novca, a ovom aspektu doprinose i trigon sa egzaltiranom Venerom, planetom ljubavi, novca, hrane i uživanja, u Ribama i sekstil sa Uranom u hedonističkom znaku Bika. Zato su moguće zdravstvene tegobe sa želucem, koje najviše mogu osetiti Rakovi, Ribe, Škorpije i Bikovi.

