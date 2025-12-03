DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 4. DECEMBRA: Blizancima stižu dobici, Device očekuju sukobi sa ženama, a Strelca s partnerom

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 4. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Opozicija između Meseca u kući komunikacija i Venere u devetoj kući donosi probleme sa ugovorima, saradnicima, na ispitima. Sukobi rođacima. Novac stiže preko nekonvencionalnih vidova zarade. Oprez u saobraćaju.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera u opoziciji s Mesecom u kući finansija upozorava da se uzdržite od nepotrebnih troškova. Partner ne pokazuje interesovanje za vas u meri u kojoj biste vi to želeli. Podložnost virusnim infekcijama.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Mesec u vašem znaku donosi vam priliv energije i entuzijazma čineći vas još popularnijim i omiljenijim u društvu. Pozicija Plutona u devetoj kući donosi vam dobitke preko inostranstva, putovanja, pravnih oblasti. Uspeh na ispitima.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti vašeg vladaoca Meseca u kući ograničenja i tajnih neprijatelja upozoravaju da pripazite na svoje izjave na poslu. Pluton u kući finansija donosi vam dobitke preko nasledstva, podele bračne imovine, stipendije. Više šetajte.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući društvenog života donosi vam nove susrete i poznanstva, kao i kraća putovanja. Trigon između Plutona u kući partnerskih odnosa i Meseca, simbola emocija, slobodnima donosi susret sa harizmatičnom osobom.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec obrazuje napet aspekt s Venerom u kući privatnog života donoseći vam sukobe i svađe u porodice, naročito sa ženama. Povoljan ishod dogovora s osobom od autoriteta i kredibiliteta. Oprez za volanom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Pluton u kući ljubavi i kreativnosti pravi trigon s Mesecom donoseći vam susret sa mlađom osobom. Pozicija vašeg vladaoca Venere upozorava da izbegavate nepotrebne troškove. Smanjite unos šećera. Više šetajte.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Aspekt vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života i Meseca u kući novca donosi vam dobitke preko nekretnina. Izbegavajte rizične finansijske poteze. Problemi sa nekretninama. Nesanica.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Aspekt između Meseca i Venere u vašem znaku donosi probleme u partnerskim odnosima, javnim delatnostima i sudskim sporovima. Tajni ili dobici preko paralelnih poslova. Dodatni oprez u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

S Mesecom u kući posla, pod uticajem Venere iz kuće prepreka, očekuje vas mnogo obaveza, ali i vanrednih troškova. Aspekti Plutona u kući finansija donose vam dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec, simbol emocija, pod uticajem Plutona iz vašeg znaka domnosi vam novac preko privatnog biznisa, umetnosti, šou-biznisa. Problemi u odnosu sa emotivnim partnerom. Slobodne očekuje poznanstvo preko interneta.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec pravi izazovan aspekt sa Venerom donoseći vam sukobe sa nadređenima ili autoritetima, kao i u porodici, naročito sa ženama. Prilika za uvećanje prihoda preko nekretnina, IT sektora. Podložnost povredama u kući.