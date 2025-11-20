OVI AUTOMOBILI PRAZNE DŽEPOVE: Objavljena lista najskupljih kvarova, mehaničari upozoravaju na ove modele
POPRAVKE automobila u Evropi sve su skuplje, a najnovije istraživanje firme Carly, objavljeno preko portala Finanztip, otkriva koje marke automobila najviše prazne novčanike vozača. Rezultati pokazuju da dominiraju nemački proizvođači.
Prema podacima, BMW je najskuplji, s prosečnim troškom popravke od oko 1.140 evra. Slede ga audi (989 evra) i mercedes (942 evra), dok Folksvagen zauzima četvrto mesto sa 767 evra po popravci. Tek nakon njih dolaze marke poput forda, hjundaija i škode, dok opel ima najniži prosečan trošak od 375 evra.
Kada se posmatraju pojedinačni modeli, nemački automobili još više prednjače. Na vrhu je BMW serije 5, čiji vlasnici u proseku plaćaju 1.525 evra za popravke. Audi je zastupljen sa modelima A1 (1.235 evra), A8 (1.200 evra) i Q3 (1.135 evra), dok se među najskupljima nalaze i mercedes CLA, S-klasa i GLC.
KOJE AUTOMOBILE MEHANIČARI IZBEGAVAJU
Iskusni mehaničari znaju koji automobili često dolaze na servis i koji donose više problema. U viralnom TikTok videu profila Eich Brothers Automotive, stručnjaci su otkrili modele koje nikada ne bi preporučili.
Dva Chevrolet modela dobila su najviše kritika. „Imamo ih u radionici gotovo svaki dan. Motori im otkazuju, curi ulje, problemi ne prestaju“, rekao je mehaničar Scott, dok je kolega Garrett dodao da je i Chevy Cruze loš izbor.
Posebna upozorenja tiču se Forda i Kije/Hjundaija. „Bilo koji Kia ili Hjundai bez produženog garantnog roka, ne kupujte, osim ako planirate i novi motor ili menjač“, upozorio je AJ. Ove marke godinama imaju problema sa motorima i menjačima, a 2022. povučeno je više od 120.000 vozila zbog kvara elektronske pumpe ulja.
Fordovi novi modeli sa trocilindarskim motorima i tzv. Wet belt pogonskim remenom takođe stvaraju probleme – remen se vremenom troši, čestice završavaju u ulju i mogu izazvati ozbiljan kvar motora. Ford je 2024. godine povukao preko 100.000 vozila Focus i EcoSport zbog ovog problema, ali nije ponudio besplatne popravke za sve pogođene modele.
Mehaničar Holden ne preporučuje Yugo: „Nikad nisam radio na Yugu, ali sve što sam čuo bilo je katastrofalno“, rekao je, dodajući da ga opisuje kao „najgori auto ikada“.
Ova istraživanja i iskustva mehaničara jasno pokazuju da ulaganje u servis i održavanje određenih marki može biti ozbiljan finansijski izazov za vozače u Srbiji.
(Alo)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
BUDNI STE DO KASNO I VRTITE SE PO KREVETU? Ova 4 vitamina mogu da poprave san
20. 11. 2025. u 21:22
NAUČNICI U KANADI OTKRILI Kako vukovi pecaju? Evo šta koriste da izvuku ribu iz vode
18. 11. 2025. u 20:33
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)