OVI AUTOMOBILI PRAZNE DŽEPOVE: Objavljena lista najskupljih kvarova, mehaničari upozoravaju na ove modele

POPRAVKE automobila u Evropi sve su skuplje, a najnovije istraživanje firme Carly, objavljeno preko portala Finanztip, otkriva koje marke automobila najviše prazne novčanike vozača. Rezultati pokazuju da dominiraju nemački proizvođači.

Foto: Piksabej

Prema podacima, BMW je najskuplji, s prosečnim troškom popravke od oko 1.140 evra. Slede ga audi (989 evra) i mercedes (942 evra), dok Folksvagen zauzima četvrto mesto sa 767 evra po popravci. Tek nakon njih dolaze marke poput forda, hjundaija i škode, dok opel ima najniži prosečan trošak od 375 evra.

Kada se posmatraju pojedinačni modeli, nemački automobili još više prednjače. Na vrhu je BMW serije 5, čiji vlasnici u proseku plaćaju 1.525 evra za popravke. Audi je zastupljen sa modelima A1 (1.235 evra), A8 (1.200 evra) i Q3 (1.135 evra), dok se među najskupljima nalaze i mercedes CLA, S-klasa i GLC.

KOJE AUTOMOBILE MEHANIČARI IZBEGAVAJU

Iskusni mehaničari znaju koji automobili često dolaze na servis i koji donose više problema. U viralnom TikTok videu profila Eich Brothers Automotive, stručnjaci su otkrili modele koje nikada ne bi preporučili.

Dva Chevrolet modela dobila su najviše kritika. „Imamo ih u radionici gotovo svaki dan. Motori im otkazuju, curi ulje, problemi ne prestaju“, rekao je mehaničar Scott, dok je kolega Garrett dodao da je i Chevy Cruze loš izbor.

Posebna upozorenja tiču se Forda i Kije/Hjundaija. „Bilo koji Kia ili Hjundai bez produženog garantnog roka, ne kupujte, osim ako planirate i novi motor ili menjač“, upozorio je AJ. Ove marke godinama imaju problema sa motorima i menjačima, a 2022. povučeno je više od 120.000 vozila zbog kvara elektronske pumpe ulja.

Fordovi novi modeli sa trocilindarskim motorima i tzv. Wet belt pogonskim remenom takođe stvaraju probleme – remen se vremenom troši, čestice završavaju u ulju i mogu izazvati ozbiljan kvar motora. Ford je 2024. godine povukao preko 100.000 vozila Focus i EcoSport zbog ovog problema, ali nije ponudio besplatne popravke za sve pogođene modele.

Mehaničar Holden ne preporučuje Yugo: „Nikad nisam radio na Yugu, ali sve što sam čuo bilo je katastrofalno“, rekao je, dodajući da ga opisuje kao „najgori auto ikada“.

Ova istraživanja i iskustva mehaničara jasno pokazuju da ulaganje u servis i održavanje određenih marki može biti ozbiljan finansijski izazov za vozače u Srbiji.

(Alo)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć