DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 19. NOVEMBAR: Bik obnavlja saradnju sa starim timom, Lav donosi važnu odluku, Vodolija u sukobu sa autoritetima

SAZNAJTE šta vas u sredu, 19. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Image by Mabel Amber from Pixabay

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Retrogradni Merkur vraća se u kuću novca pa ćete morati da rešite finansijske ili probleme s nasledstvom, podelom imovine, stipendijom ili alimentacijom. Trzavice sa starijim članom porodice. Čuvajte se za volanom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

S povratkom Merkura, vladaoca vašeg posla i privatnog biznisa, u kuću posla, dobijate nove, kreativne ideje i obnavljate saradnju sa starim saradnicima ili šefovima. Smanjite unos šećera. Više šetajte.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Povratak vašeg vladaoca Merkura u šestu kuću fokusira vas na stare poslovne probleme i stare zdravstvene tegobe. Budite tolerantniji prema saradnicima. Obnova komunikaciju s osobom koja živi u drugom gradu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Retrogradni Merkur vraća se u petu kuću pa možete da obnovite kontakt sa starom simpatijom ili da se konačno posvetite nedovršenom kreativnom projektu. Moguće proširenje porodice ili trudnoća. Osetljiv urogenitalni trakt.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Retro-Merkur, koji upravlja vašim finansijama, vraća se u Škorpiju i pravi opoziciju s Uranom u kući karijere donoseći vam sukobe s autoritetima ili nadređenima. Pred donošenjem ste važne emotivne odluke. Oprez u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac, retro-Merkur koji upravlja i vašom karijerom, vraća se u treću kuću i pravi opoziciju s Uranom, donoseći vam probleme s braćom i sestrama ili rođacima, dogovorima, ugovorima, na kraćim putovanjima.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Povratak retro-Merkura u vašu kuću finansija donosi vam na naplatu stare dugove i potrebu da nadređenima date do znanja koliko vredite. Imate potreba za preispitivanjem odnosa sa emotivnim partnerom. Promenite načina ishrane.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

S povratkom retro-Merkura u vaš znak, pazite šta i kome pričate i još jednom dobro razmislite pre nego što kžete ili uradite nešto zbog čega biste se kasnije kajali. Problemi s članovima porodice. Išijas.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Retrogradni Merkur napušta vaš znak i vraća se u vašu kuću podsvesti i ograničenja što podstiče vašu potrebu za introspekcijom i sumiranjem dosadašnjim rezultata i u poslovnom i u privatnom životu. Hronične tegobe.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Povratak retro-Merkura u 11. astrološku kuću čini vaš društveni život bogatijim, ali donosi i veću mogućnost susreta sa bivšim partnerom. Novac i javna priznanja stižu vam preko društvenog ili poslovnog angažmana.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Retrogradni Merkur, koji upravlja vašim ljubavnim životom, vraća se u kuću karijere donoseći vam sukobe sa nadređenima, autoritetima ili roditeljima. Iznenadna obnova stare romanse. Kontrolišite pritisak.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Retro-Merkur vraća se u devetu kuću i pravi trigon s vašim vladaocem Neptunom i opoziciju s Uranom, donoseći vam sjajne ideje, završavanje prekinutih studija ili pravnih pitanja. Ponovo putujete negde gde ste bili odavno.