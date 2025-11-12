DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 13. NOVEMBAR: Blizance privlači zauzeta osoba, Devici stiže novac, Strelca očekuje rasprava s partnerom

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 13. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Sa Mesecom u kući posla ukazuje vam se prilika za isplativ posao, naročito ako radite u zdravstvu ili se bavite nekom uslužnom ili intelektualnom delatnošću. Zauzeta osoba trudi se da privuče vašu pažnju. Unosite više tečnosti.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mada imate šanse za veću zaradu, preko nekretnina, trgovine hranom, novih tehnologija, aspekti Meseca u Devici danas upozoravaju na oprez u dogovorima s nekim ko živi u drugom gradu. Rasejani ste. Nesanica.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Napet aspekt između vašeg vladaoca Merkura i Meseca u kući privatnog života, upozorava na rasprave s članovima porodice. Finansijski problemi, ako se bavite samostalnom delatnošću. Privlači vas osoba koja je zauzeta.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Opterećeni ste dešavanjima na poslu, zato što ne možete mnogo toga da promenite, jer ne zavisi od vas. Aspekti vašeg vladaoca Meseca sa Uranom i Plutonom, nepovoljno utiču na vaše finansije. Voljena osoba nešto krije od vas. Proverite krvnu sliku.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući posla donosi vam vesti iz inostranstva koje vam neće odgovarati. Imate podršku mlađe osobe. Neko koga ste upoznali preko prijatelja ili društvene mreže, želi da se vidite što pre. Potreban vam je odmor.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Aspekti vašeg vladaoca Merkura sa Mesecom i Neptunom, podstiču vašu potrebu za romantičnom komunikacijom sa Ribama ili Strelcem. Novac vam pristiže preko poslovnih aranžmana s Bikom ili Jarcem. Proverite krvnu sliku.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Aspekti Meseca u kući prepreka i ograničenja, čine vas konfuznim. Promenljivo raspoloženje voljene osobe utiče na vašu emotivnu ravnotežu. Slobodne očekuje susret s mlađom osobom. Izbegavajte stresne situacije.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac, Pluton, obrazuje izazovan aspekt s Mesecom, donoseći vam novac preko posla s nekadašnjim partnerom. Jedna Devica želi da privuče vašu pažnju. Dobijate poziv za izlazak od Bika. Izbegavajte ljutu hranu.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući karijere pravi napete aspekte s vašim vladaocem Neptunom, pa obratite više pažnje na finansije, naročito ako se bavite advokaturom ili javnom delatnošću. Rasprave s voljenom osobom. Čuvajte se u saobraćaju.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac, retrogradni Saturn, pravi napet aspket sa Mesecom, što nepovoljno utiče na poslove u vezi sa strancima, obrazovanjem, kao i na sudske procese. Slobodne očekuje romantičan susret susret sa Rakom. Bol u mišićima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u kući finansija donosi vam novac, naročito ako radite u IT sektoru, medijima, marketingu. Ne prestajete da mislite na nekoga koga ste se upoznali preko društvene mreže. Briga za člana porodice.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Aspekti Meseca sa vašim vladaocima Neptunom i Jupiterom, nepovoljno utiču na vaš poslovni život i finansije, ali i na odnos sa emotivnim partnerom. Jedan Rak budi nežna osećanja u vama. Bik vam šalje poziv za izlazak. Nervoza.