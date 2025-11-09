BABA VANGINO PROROČANSTVO ZA 2026: Četiri znaka će imati najgoru godinu
PREMA astrološkim tumačenjima i proročanstvima Baba Vange, Rakovi, Škorpije, Jarčevi i Ribe mogli bi se suočiti sa najvećim izazovima u 2026. godini.
Godina 2026. izaziva veliko interesovanje zbog proročanstava Baba Vange, koja predviđa velike katastrofe i preobražaje u mnogim sferama života. Astrolozi takođe nagoveštavaju snažne planetarne aspekte koji mogu doneti globalne krize, ali i prilike za lični rast.
Saturn, Uran i Pluton stvaraju izazove koji mogu probuditi skriveni strah, testirati stabilnost i naterati mnoge da se suoče sa sopstvenim granicama. Dok će neki horoskopski znakovi iz svega izaći jači, drugi će imati teži period.
Astrološka slika 2026. godine
Saturn u Ovnu donosi testove odgovornosti i discipline.
Uran u Blizancima podstiče tehnološke promene i iznenadnu revoluciju u komunikaciji.
Pluton u Vodoliji označava duboku transformaciju društva i odnosa između tehnologije i čoveka.
Ovi aspekti ukazuju na moguću globalnu nestabilnost, ali i na prilike za lični i duhovni rast. Oni koji se budu prilagodili promenama, mogli bi izaći iz haosa jači nego ikad.
Koji horoskopski znakovi će imati najtežu godinu?
Rakovi će biti testirani kroz promene u porodičnom životu.
Škorpije će morati da se suoče sa dubokim transformacijama i tajnim silama.
Jarčevi će doživeti krize u karijeri i društvenom statusu, što će ih naterati na promene u životnom pristupu.
Ribe će se boriti sa emocionalnom iscrpljenošću i izazovima u povezivanju sa stvarnošću.
(Informer)
