BABA VANGINO PROROČANSTVO ZA 2026: Četiri znaka će imati najgoru godinu

PREMA astrološkim tumačenjima i proročanstvima Baba Vange, Rakovi, Škorpije, Jarčevi i Ribe mogli bi se suočiti sa najvećim izazovima u 2026. godini.

Foto: Jutjub printskrin

Godina 2026. izaziva veliko interesovanje zbog proročanstava Baba Vange, koja predviđa velike katastrofe i preobražaje u mnogim sferama života. Astrolozi takođe nagoveštavaju snažne planetarne aspekte koji mogu doneti globalne krize, ali i prilike za lični rast.

Saturn, Uran i Pluton stvaraju izazove koji mogu probuditi skriveni strah, testirati stabilnost i naterati mnoge da se suoče sa sopstvenim granicama. Dok će neki horoskopski znakovi iz svega izaći jači, drugi će imati teži period.

Foto: Shutterstock

Astrološka slika 2026. godine

Saturn u Ovnu donosi testove odgovornosti i discipline.

Uran u Blizancima podstiče tehnološke promene i iznenadnu revoluciju u komunikaciji.

Pluton u Vodoliji označava duboku transformaciju društva i odnosa između tehnologije i čoveka.

Ovi aspekti ukazuju na moguću globalnu nestabilnost, ali i na prilike za lični i duhovni rast. Oni koji se budu prilagodili promenama, mogli bi izaći iz haosa jači nego ikad.

Koji horoskopski znakovi će imati najtežu godinu?

Rakovi će biti testirani kroz promene u porodičnom životu.

Škorpije će morati da se suoče sa dubokim transformacijama i tajnim silama.

Jarčevi će doživeti krize u karijeri i društvenom statusu, što će ih naterati na promene u životnom pristupu.

Ribe će se boriti sa emocionalnom iscrpljenošću i izazovima u povezivanju sa stvarnošću.

(Informer)

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3