DOBAR DAN ZA PSIHOLOGE I UMETNIKE Astro savet za četvrtak, 25. decembar: Evo koji znaci danas mogu da materijalizuju svoje ideje
MESEC danas ulazi u intuitivne, preosetljive, konfuzne Ribe i odmah pravi prijateljski aspekt s Venerom u poslovičnom, ambicioznom, pragmatičnom Jarcu.
Mesec je simbol duše, podsvesti, načina na koji pokazujemo emocije, ali i trgovine, tako da se dobro oseća u vodenom znaku Riba. Ali Veneri, planeti lepote, ljubavi, umetnosti, novca, nije previše udobno u realnom, uzdržanom, distanciranom Jarcu, jer je on fokusiran na karijeru, posao, disciplinu, finansije. Naročito sada kada se i Sunce i Mars nalaze u Jarcu, a prvog dana Nove 2026. godine pridružiće im se i Merkur.
Međutim, uprkos ovim oprečnim energijama, danas će doći do izražaja kreativnost Meseca u Ribama i njuh za biznis Venere u Jarcu, udruženi u sjajnom aspektu. On je dobar za umetnike, kompozitore, slikare, muzičare, pevače, sve one koji se bave kreativnim zanimanjima, ali i za poznavaoce ljudske duše - psihologe, psihoterapeute. S druge stranem intuicija i kreativnost Riba biće odlični saveznici Veneri, "zaleđenoj" u Jarcu, i to na poslovnom planu. To znači da ćemo moći da materijalizujemo svoje ideje, da ih unovčimo ili da ih vrednujemo na neki drugi način.
Ovaj aspekt takođe jača emotivne veze, donosi povratak bivših partnera, obnovu veza, ali i više prilika za ulazak u ljubavnu priču sa starijim partnerom.
Ovaj aspekt će najviše delovati na Ribe i Jarčeve, ali i na Rakove, škorpije, Bikove i Device.
