NE BACAJTE KORU OD MANDARINE U SMEĆE: Kada vidite koliko je korisna i zdrava, čuvaćete je kao blago
Koru od mandarine ne bacajte. Samo 10 grama kore sadrži 3% potrebnog dnevnog unosa vlakana, 2% dnevnog unosa vitamina C, a sadrži i gvožđe…
Koru od mandarine možete iskoristiti na više načina, a mnogi je bacaju u smeće.
Mandarine su ukusno voće koje mnogi vole. Jedu se svuda, čak i na ulici, a kora se redovno baca.
Iako je obično bacamo, kora mandarine obiluje nutrijentima! Samo 10 grama kore mandarine sadrži 3% preporučenog dnevnog unosa vlakana, 2% preporučenog dnevnog unosa vitamina C, a sadrži i gvožđe, kalcijum, obilje antioksidanasa, nema masnoće…
Međutim, to je zapravo veoma korisno i zdravo. Postoji mnogo načina na koje se može koristiti, a ovde predstavljamo samo 3 dokazana.
Plus savet: ne pokušavajte ove recepte sa prskanim mandarinama, koristite samo one domaće, bez hemikalija.
Čaj od kore mandarine
Čaj od kore mandarine navodno snižava holesterol, a dobra je prevencija hroničnih oboljenja i kancera. Uz to, jača imuni sistem, poboljšava varenje, a pozitivno utiče i na zdravlje kože, srca i mozga.
Sve što je potrebno jeste da oljuštite mandarine, stavite koru u hermetički zatvorenu teglicu i čuvate je na hladnom i mračnom mestu. Posle najmanje mesec dana, kada se korice osuše, uzmite nekoliko njih i prelijte je vrelom vodom, pa ostavite da odstoji pokriveno pet minuta. Možete da je zasladite medom, a dopušteno je i da se čaj od kore mandarine meša sa drugim čajevima, idealno sa crnim čajem.
Protiv gljivica
Ako ste u prošlosti imali gljivična oboljenja kože, kako biste sprečili da se stanje vrati, protrljajte po koži koru mandarine dvaput nedeljno tokom četiri sedmice.
Ovo je posebno popularan trik u slučaju gljivica na stopalima, a poznato je da kora mandarine ima antibakterijska svojstva, efekat blagog pilinga. Pruža i negu, božanstven miris i pomaže u regeneraciji oštećene i suve kože na petama.
Koru od mandarine upotrebite ako imate upalu grla ili kašalj. Sameljite 50 grama kore mandarine i stavite u staklenu teglu. Mlevene kore prelijte čašom votke ili 40 odsto alkohola. Teglu dobro zatvorite i ostavite da odstoji sedam dana na tamnom mestu. Posle toga jedite jednu kašiku posle jela, a zatim pojedite jednu kašiku meda.
