Panorama

PRAVA ISTINA O MANASTIRU KOD PRIJEPOLJA: Arheolozi pronašli predmet koji sve menja

В. Н.

02. 11. 2025. u 14:02

NAJNOVIJA arheološka istraživanja sprovedena u manastiru Pustinja kod Prijepolja otkrila su istorijsku istinu koja menja dosadašnja saznanja

Foto: Wikipedia/Boris Dimitrov

Iako se decenijama verovalo da je u pitanju manastir posvećen Svetom Petru i Pavlu, arheolozi su pronašli olovni pečat sa likom Svetog Simeona Mirotočivog, što potvrđuje da je manastir zapravo posvećen ovom svetitelju.

Na lokalitetu su u toku detaljna arheološka ispitivanja, za koja je sredstva obezbedilo Ministarstvo kulture Republike Srbije. Projekat sprovodi Muzej u Prijepolju, uz podršku Eparhije mileševske i lokalne samouprave.

Arheolog Tijana Pušica dodala je da su ovogodišnja iskopavanja potvrdila prethodno datovanje lokaliteta u 17. vek, ali i otkrila dodatne prostorije i predmete od velikog značaja.

– Istražili smo novi deo kompleksa, pronašli dosta keramike, metalnih predmeta i novca. Sledeći korak je konzervacija zidova da se spreči dalje urušavanje – istakla je Pušica.

Manastir su posetili i mitropolit mileševski Atanasije, predsednik opštine Prijepolje Drago Popadić i direktor Muzeja, koji su izrazili podršku nastavku istraživanja.

Radovi će biti nastavljeni i naredne godine, a cilj je da se ovo duhovno i kulturno blago u potpunosti istraži, zaštiti i predstavi javnosti.

(Blic)

