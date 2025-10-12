NJEGOVO IME ČITA SE 20 MINUTA! Toliko je dugačko da ne može da stane ni u jedan dokument

STANOVNIK Novog Zelanda zasluženo je dobio titulu Ginisovog rekordera - njegovo ime sačinjeno je od 2.253 reči, a da bi se ono pročitalo potrebno je neverovatnih 20 minuta, jer je ime ispisano na 6 strana.

Kako je ponosan Novozelanđanin naveo, oduvek se divio neobičnim rekordima, što ga je i podstaklo da dopuni ime koje je dobio po rođenju.

Put Novozelanđanina ka tituli Ginisovog rekordera trajao je dosta dugo: od rođenja, pa sve do 1990. godine on se zvao Lorens Votkins, sve dok nije poželeo da to promeni i uđe u istoriju kao čovek sa najdužim imenom. Tada je svom imenu dodao više od 2.000 srednjih imena i zahtev podneo okružnom sudu.

IMENA SU INSPIRISANA RAZLIČITIM KULTURAMA

Generalni registrator je ovaj zahtev odbio, smatrajući ga neprimerenim, ali Novozelanđanina to nije obeshrabrio: odlučio je da se obrati Višem sudu Novog Zelanda, što se i isplatilo - ovaj sud odlučio je da je zahtev adekvatan, a Lorens je odmah nakon toga dobio i potvrdu da je rekord ustanovljen.

-Oduvek su me oduševljavali neobični rekordi koje su postavljali drugi ljudi i jako sam želeo da budem deo te scene, saobštio je muškarac u intervjuu za Ginisovu knjigu rekorda.

Imena koja je on odabrao inspirisana su najrazličitijim kulturama - od evropske, preko maorske, do samoanske. Jedno od omiljenih srednjih imena mu je AZ2000, jer asocira na rekord koji je oborio: u "kolekciji" su imena koja počinju svim slovima abecede i ima ih više od 2.000. Svih 2.253 reči koje čine njegovo ime inače zauzimaju oko 6 stranica.

IME NE MOŽE DA STANE NI NA JEDAN DOKUMENT

Ime rekordera toliko je dugačko da je na njegovoj svadbi voditelj punih 20 minuta izgovarao samo to, a najveći problem bila je promena dokumenata, piše ruski portal RBK. Njegovo puno ime nije moglo da stane ni na jedan dokument, pa je Novozelanđanin morao da improvizuje i odrekne se nekih zarad izrade isprava.

-Pročitao sam knjigu Ginisovih rekorda od korice do korice kako bih bio siguran da ću oboriti rekord. Jedini način da u tome uspem bilo je da imam više srednjih imena od tekućeg rekordera, naveo je Votkins.

Na svoje dostignuće Novozelanđanin je izuzetno ponosan jer, kako navodi, niko ne Zemlji to nije uradio, a i još uvek nema nikoga na vidiku ko bi mu titulu oduzeo. Ko zna, možda njegov poduhvat inspiriše još nekoga, pa naredne godine budemo imali novog Ginisovog rekordera. Vreme će pokazati.

