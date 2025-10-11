NE PREDAJTE SE DEPRESIVNOM RASPOLOŽENJU Astro savet za subotu, 11. oktobar: Ova 4 znaka danas nailaze na prepreke i ograničenja

VENERA u Devici, 11. oktobra, u 11.10, pravi jedan prilično sumoran aspekt, opoziciju s retrogradnim Saturnom u Ribama.

Foto: Profimedia

Ovaj naporan aspekt jedan je od najtežih, jer se planete oprečnog dejstva, kao simboli ljubavi i ograničenja, nalaze jedna nasuprot drugoj, i, svaka "vuče" na svoju stranu. Venera u Devici bi da sve analizira i postavi na racionalni nivo, a Saturn vuče ručnu. Osećamo se nervoznijim, ponekad i bezrazložno tužnim ili ograničenim u svemu što radimo.

Ova opozicija između Venere, simbola ljubavi i uživanja, ali i novca, u praktičnoj Devici i Saturna u introspektivnim Ribama, nepovoljno utiče na raspoloženje osoba s ovim natalnim aspektom, donosi emotivno trpljenje, osećaj da niste dovoljno voljeni, sklonost depresivnom raspoloženju.

Na udaru su promenljivi znaci - Device, Ribe, Blizanci i Strelci.