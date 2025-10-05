DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 6. OKTOBAR: Bika očekuju problemi s finansijama, Devicu bolji odnos s rođacima, Škorpiju problemi u porodici
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 6. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Merkur, vladalac vaših poslova, posle godinu dana u kući novca, u kvadratu s vašim vladaocem Plutonom, fokusira vas na rešavanje kredita, alimentacije, sponzorstva, nasledstva ili podele bračne imovine. Pazite šta potpisujete.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Ulazak Merkura, koji upravlja vašim poslovima i kreativnošću, u sedmu kuću, gde se već nalazi Mars, planeta akcije ali i sukoba, upozorava na probleme s finansijama. Svađe s voljenom osobom ili skandali u javnosti.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom privatnošću, posle godinu dana ulazi u kuću posla gde ga već čeka Mars, simbol inicijative, što podstiče vašu želju za angažovanjem u porodičnom biznisu. Podložnost infekcijama.
Rak (22. 6 - 22. 7)
S Merkurom u petoj kući, posle godinu dana, možete da ostvarite dugoročne ciljeve preko javne delatnosti, privatnog preduzetništva, saradnje sa strancima, visokog obrazovanja, pravnih procesa, čak i hobija. Podložnost povredama u kući.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Povedite više računa o dokumentaciji i ugovorima. Merkur, planeta komunikacija, u kući privatnog života, gde se već nalazi Mars, simbol sukoba, posle 6. oktobra, donosi vam trzavice, svađe i rasprave s članovima porodice. Nesanica.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, posle godinu dana ulazi u treću kuću, donoseći vam bolju komunikaciju, isplative poslovne ugovore, više kraćih putovanja i bolji odnos s rođacima. Opasnost u saobraćaju.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Merkur, vladalac vaše intuicije, posle godinu dana, ulazi u kuću novca donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh u karijeri. Napet aspekt sa Plutonom u kući ljubavi, podstiče partnerovu ljubomoru. Zglobovi, zubi, cirkulacija.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Merkura u vaš znak, posle godinu dana, čini vas energičnijim i ambicioznijim. Napeti aspekti vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života, donose vam probleme u porodici. Poslušajte savet Bika. Pad imuniteta.
Strelac (23.11 - 21. 12)
Merkur, koji upravlja partnerskim odnosima, posle godinu dana ulazi u astrološku kuću podsvesti naglašavajući vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem prošlosti. Problemi u tajnoj romansi. Oprez u saobraćaju.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Ulazak Merkura u kuću novca, posle godinu dana, povoljno utiče na finansije i podstiče vašu društvenu aktivnost. Uspeh preko javnih delatnosti, sklapanje novih dogovora, potpisivanje isplativih ugovora. Problemi sa zubima.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Naglašen znak Škorpije u koji posle godinu dana ulazi Merkur donosi konflikte i rasprave u porodici, s roditeljima ili drugim osobama od autoriteta. Uspeh u privatnom preduzetništvu, visokom obrazovanju ili pravnim poslovima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Ulazak Merkura, planete biznisa, komunikacija i dogovora, u devetu kuću, posle godinu dana, donosi vam uspeh u visokom obrazovanju, inostranstvu, na putovanjima ili s pravnim aktima. Bolja komunikaciju s voljenom osobom.
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)