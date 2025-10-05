DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 6. OKTOBAR: Bika očekuju problemi s finansijama, Devicu bolji odnos s rođacima, Škorpiju problemi u porodici

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 6. oktobra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Merkur, vladalac vaših poslova, posle godinu dana u kući novca, u kvadratu s vašim vladaocem Plutonom, fokusira vas na rešavanje kredita, alimentacije, sponzorstva, nasledstva ili podele bračne imovine. Pazite šta potpisujete.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Ulazak Merkura, koji upravlja vašim poslovima i kreativnošću, u sedmu kuću, gde se već nalazi Mars, planeta akcije ali i sukoba, upozorava na probleme s finansijama. Svađe s voljenom osobom ili skandali u javnosti.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom privatnošću, posle godinu dana ulazi u kuću posla gde ga već čeka Mars, simbol inicijative, što podstiče vašu želju za angažovanjem u porodičnom biznisu. Podložnost infekcijama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

S Merkurom u petoj kući, posle godinu dana, možete da ostvarite dugoročne ciljeve preko javne delatnosti, privatnog preduzetništva, saradnje sa strancima, visokog obrazovanja, pravnih procesa, čak i hobija. Podložnost povredama u kući.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Povedite više računa o dokumentaciji i ugovorima. Merkur, planeta komunikacija, u kući privatnog života, gde se već nalazi Mars, simbol sukoba, posle 6. oktobra, donosi vam trzavice, svađe i rasprave s članovima porodice. Nesanica.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, posle godinu dana ulazi u treću kuću, donoseći vam bolju komunikaciju, isplative poslovne ugovore, više kraćih putovanja i bolji odnos s rođacima. Opasnost u saobraćaju.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Merkur, vladalac vaše intuicije, posle godinu dana, ulazi u kuću novca donoseći vam uvećanje prihoda i uspeh u karijeri. Napet aspekt sa Plutonom u kući ljubavi, podstiče partnerovu ljubomoru. Zglobovi, zubi, cirkulacija.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Merkura u vaš znak, posle godinu dana, čini vas energičnijim i ambicioznijim. Napeti aspekti vašeg vladaoca Plutona u kući privatnog života, donose vam probleme u porodici. Poslušajte savet Bika. Pad imuniteta.

Strelac (23.11 - 21. 12)

Merkur, koji upravlja partnerskim odnosima, posle godinu dana ulazi u astrološku kuću podsvesti naglašavajući vašu intuiciju i potrebu za preispitivanjem prošlosti. Problemi u tajnoj romansi. Oprez u saobraćaju.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Ulazak Merkura u kuću novca, posle godinu dana, povoljno utiče na finansije i podstiče vašu društvenu aktivnost. Uspeh preko javnih delatnosti, sklapanje novih dogovora, potpisivanje isplativih ugovora. Problemi sa zubima.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Naglašen znak Škorpije u koji posle godinu dana ulazi Merkur donosi konflikte i rasprave u porodici, s roditeljima ili drugim osobama od autoriteta. Uspeh u privatnom preduzetništvu, visokom obrazovanju ili pravnim poslovima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Merkura, planete biznisa, komunikacija i dogovora, u devetu kuću, posle godinu dana, donosi vam uspeh u visokom obrazovanju, inostranstvu, na putovanjima ili s pravnim aktima. Bolja komunikaciju s voljenom osobom.