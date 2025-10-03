PRIPREMITE MUŠKATLE ZA JESEN: Već na proleće nagradiće vas raskošnim cvetovima

UZ malo pažnje sada, vaše muškatle će sledeće godine biti još lepše i snažnije.

Muškatle su prave kraljice balkona i dvorišta – tokom leta svojim bojama unose život u svaki kutak, ali kada temperatura krene da pada, ove nežne lepotice traže toplo utočište.

Pre nego što muškatle premestite unutra, pažljivo ih pregledajte. Uklonite osušene listove i precvetale cvetove. Ako primetite insekte, isperite ih mlazom vode ili očistite blagim rastvorom sapuna.

Makaze su obavezne

Jesenje orezivanje je ključ za njihovo uspešno prezimljavanje. Skratite stabljike na oko 10–15 cm – možda će vam izgledati „prazno“, ali upravo tako biljka čuva snagu za nove izdanke koji će izrasti u proleće.

Gde će zimovati?

Muškatle ne podnose hladnoću. Unesite ih unutra čim noćne temperature padnu ispod 10 °C. Najviše im prija svetla prostorija sa umerenom hladnoćom (10–15 °C) i dobrom cirkulacijom vazduha. Ako nemate idealan prostor, dovoljno je da nije ni previše toplo, ni potpuno mračno – garaža ili hodnik često dobro posluže.

Minimalna nega tokom zime

Dok miruju, muškatlama je potrebno vrlo malo vode – jednom u dve do tri nedelje, i to tek kada se zemlja u saksiji potpuno osuši. Višak vlage može da dovede do truljenja korena. Prihranu ostavite za proleće.

Prolećno buđenje

Krajem februara ili početkom marta ponovo ih orežite, presadite u svežu zemlju i postepeno iznesite na sunce. Ubrzo će vas obradovati mladim izdancima i bogatim cvetnim krošnjama.

