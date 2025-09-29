TRKA ZA NAJPAMETNIJIM UMOVIMA SVETA: Kina sustiže SAD

NUKLEARNI fizičar sa Prinstona. Mašinski inženjer koji je pomogao NASA. Neurobiolog iz Nacionalnog instituta za zdravlje SAD. Priznati matematičari. I mnogo stručnjaka za veštačku inteligenciju. Spisak naučnog kadra koji napušta Ameriku da bi radio u Kini sve je sve duži.

Prema podacima Si-En-Ena, 85 perspektivnih i afirmisanih naučnika koji su radili u SAD od početka prošle godine prešlo je u kineske istraživačke institucije. Stručnjaci ocenjuju da će se ovaj trend dodatno širiti, jer Bela kuća smanjuje budžet za istraživanja i pojačava nadzor nad stranim kadrom, a Peking ulaže sve više u razvoj domaćih inovacija.

Odliv mozgova mogao bi da utiče i na globalnu trku Vašingtona i Pekinga za prevlast u industrijama budućnosti, kao što su veštačka inteligencija, kvantno računarstvo, poluprovodnici, biotehnologija i napredna vojna tehnologija.

Kineska vlada već godinama traži načine da privuče međunarodne naučnike, uključujući i hiljade kineskih istraživača koji su napustili domovinu radi usavršavanja u SAD i drugim zemljama, od kojih su mnogi postali pioniri i lideri američke nauke i tehnologije. Ta misija postala je još važnija jer SAD održava stroge tehnološke restrikcije prema Kini, dok lider Si Đinping sve otvorenije ističe da je inovacija jedini put ka ekonomskoj sigurnosti zemlje. U međuvremenu, administracija američkog predsednika Donalda Trampa nastoji da sprovede drastične rezove federalnih budžeta za istraživanja, pojačava nadzor nad naučnim radom, značajno podiže cenu H1-B viza za strane stručnjake i koristi federalno finansiranje kao polugu pritiska na univerzitete.

Kineski univerziteti te promene u SAD vide kao "poklon Trampa" koji će im pomoći da regrutuju talente, izjavio je za CNN sociolog sa Prinstona Ju Šje, koji je početkom godine posetio više kineskih univerziteta.