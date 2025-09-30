Panorama

OPREZNO SA DOKUMENTACIJOM I UGOVORIMA Astro savet za utorak 30. septembar: Na ova 4 znaka najviše poslednja Mesečeva četvrt u Jarcu

Marina Jungić Milošević, astrolog

30. 09. 2025. u 07:00

MERKUR, planeta logike, komunikacija i biznisa, u Vagi, danas pravi napet aspekt s poslednjom Mesečevom četvrti u poslovičnom, ambicioznom, disciplinovnom Jarcu, što donosi sukob između razuma i osećanja.

ОПРЕЗНО СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И УГОВОРИМА Астро савет за уторак 30. септембар: На ова 4 знака највише последња Месечева четврт у Јарцу

Foto: Shutterstock

Zato se preporučuje oprez prilikom donošenja važnih odluka, naročito u poslu )posebno zbog toga što je Mesec danas u poslovičnom Jarcu, kao i prilikom potpisivanja dokumenata, ugovora. Danas je bolje da završavate poslove, nego da ih započinjete, a isto se odnosi i na dogovore i potpisivanje ugovora. Dodatni oprez takođe je neophodan u saobraćaju. 

Znaci koji su najviše pogođeni ovim aspektom su Vage, Jarčevi, Ovnovi i Rakovi, i to oni koji su rođeni u drugoj i trećoj dekadi znaka. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu Krajina živi vječno! (FOTO)

SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)