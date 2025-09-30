OPREZNO SA DOKUMENTACIJOM I UGOVORIMA Astro savet za utorak 30. septembar: Na ova 4 znaka najviše poslednja Mesečeva četvrt u Jarcu
MERKUR, planeta logike, komunikacija i biznisa, u Vagi, danas pravi napet aspekt s poslednjom Mesečevom četvrti u poslovičnom, ambicioznom, disciplinovnom Jarcu, što donosi sukob između razuma i osećanja.
Zato se preporučuje oprez prilikom donošenja važnih odluka, naročito u poslu )posebno zbog toga što je Mesec danas u poslovičnom Jarcu, kao i prilikom potpisivanja dokumenata, ugovora. Danas je bolje da završavate poslove, nego da ih započinjete, a isto se odnosi i na dogovore i potpisivanje ugovora. Dodatni oprez takođe je neophodan u saobraćaju.
Znaci koji su najviše pogođeni ovim aspektom su Vage, Jarčevi, Ovnovi i Rakovi, i to oni koji su rođeni u drugoj i trećoj dekadi znaka.
