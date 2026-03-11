Svet

"DONALD TUSK POGREŠNO RAZUME SITUACIJU" Sijarto se oglasio o poljskom premijeru

В.Н.

11. 03. 2026. u 07:34

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto ocenio je sinoć da poljski premijer Donald Tusk pogrešno razume situaciju u vezi sa Ukrajinom i da Kijev ne može da dobije ratni zajam dok ne ukine naftnu blokadu Mađarske.

ДОНАЛД ТУСК ПОГРЕШНО РАЗУМЕ СИТУАЦИЈУ Сијарто се огласио о пољском премијеру

FOTO: AP/Tanjug/Novosti Ilustracija

- Ukrajina ne može da dobije ratni zajam od 77,5 milijardi evra sve dok ne ukine naftnu blokadu protiv Mađarske koju održava u nameri da se meša u naše izbore - rekao je Sijarto, prenosi agencija MTI.

Sijarto je reagovao na komentare poljskog premijera Tuska, koji je insistirao da Evropa može da odobri paket finansijske pomoći za Ukrajinu bez saglasnosti zvanične Budimpešte "jer su sve zemlje, uključujući Mađarsku, prethodno podržale tu odluku". Poljski premijer je reagovao na navodnu nameru mađarskog premijera Viktora Orbana da blokira hitni zajam za Ukrajinu.

Nafta iz Rusije prestala je da protiče kroz naftovod Družba ka Mađarskoj i Slovačkoj 27. januara, a Ukrajina tvrdi da je razlog ruski napad na naftnu infrastrukturu u gradu Brodi u regionu Lavov.

Mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico sumnjaju da Kijev koristi situaciju za politički pritisak i uplitanje u mađarsku izbornu kampanju. Ukrajina odbacuje optužbe i tvrdi da radi na sanaciji oštećene infrastrukture.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŽESTOKO SE UVREDILA: Đorđe David četiri meseca nije pričao sa Snežanom Đurišić - roker otkrio detalje

ŽESTOKO SE UVREDILA: Đorđe David četiri meseca nije pričao sa Snežanom Đurišić - roker otkrio detalje