"DONALD TUSK POGREŠNO RAZUME SITUACIJU" Sijarto se oglasio o poljskom premijeru

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto ocenio je sinoć da poljski premijer Donald Tusk pogrešno razume situaciju u vezi sa Ukrajinom i da Kijev ne može da dobije ratni zajam dok ne ukine naftnu blokadu Mađarske.

FOTO: AP/Tanjug/Novosti Ilustracija

- Ukrajina ne može da dobije ratni zajam od 77,5 milijardi evra sve dok ne ukine naftnu blokadu protiv Mađarske koju održava u nameri da se meša u naše izbore - rekao je Sijarto, prenosi agencija MTI.

Sijarto je reagovao na komentare poljskog premijera Tuska, koji je insistirao da Evropa može da odobri paket finansijske pomoći za Ukrajinu bez saglasnosti zvanične Budimpešte "jer su sve zemlje, uključujući Mađarsku, prethodno podržale tu odluku". Poljski premijer je reagovao na navodnu nameru mađarskog premijera Viktora Orbana da blokira hitni zajam za Ukrajinu.

Nafta iz Rusije prestala je da protiče kroz naftovod Družba ka Mađarskoj i Slovačkoj 27. januara, a Ukrajina tvrdi da je razlog ruski napad na naftnu infrastrukturu u gradu Brodi u regionu Lavov.

Mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico sumnjaju da Kijev koristi situaciju za politički pritisak i uplitanje u mađarsku izbornu kampanju. Ukrajina odbacuje optužbe i tvrdi da radi na sanaciji oštećene infrastrukture.

(Tanjug)