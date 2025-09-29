DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 30. SEPTEMBAR: Blizanci i Strelac da paze šta potpisuju, Lava i Vagu očekuju novčani dobici

SAZNAJTE šta vas u utorak, 30. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Poslednja Mesečeva četvrt u Jarcu pravi trigon s Venerom, vladaocem partnerskih odnosa, donoseći vam novac preko privatnog biznisa, naročito uslužnih delatnosti i nekretnina. Problemi zbog partnerove posesivnosti. Nervna napetost.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Trigon između vašeg vladaoca Venere i poslednje Mesečeve četvrti u poslovičnom, uzdržanom Jarcu donosi vam dogovor s uticajnom osobom. Novac vam stiže preko poslova u vezi sa inostranstvom, putovanjima, pravnim aktima, visokoškolskim obrazovanjem.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Trigon poslednje Mesečeve četvrti u kući finansija i Venere u kući privatnog života donosi vam uvećanje prihoda preko porodičnog biznisa ili drugog vida samostalne delatnosti. Pazite šta potpisujete. Susret s nekim ko gaji jaka osećanja prema vama.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Mesec najviše utiče na vaš znak jer njime upravlja a danas poslednja četvrt u Jarcu pravi trigon sa Venerom, vladaocem vašeg privatnog života, donoseći vam zaradu preko nekog partnerskog posla. Dobijate poruku romantične prirode od Škorpije.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Poslednja Mesečeva četvrt u kući posla povoljno utiče na vaše finansije. Mada ste danas usredsređeni na rutinske obaveze, one vam ipak donose novčane dobitke. Jedan Lav misli na vas, dok vam Vodolija šalje poziv za izlazak.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera u vašem znaku pravi trigon s poslednjom Mesečevom četvrti donoseći vam uvećanje prihoda preko kreativne delatnosti. Povedite više računa o dokumentaciji. Neiskrenost voljene osobe može biti uzrok svađa i rasprava. Riba misli na vas.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vladalac kuće karijere, Mesec, u fazi poslednje četvrti, pravi trigon sa vašim vladaocem Venerom, što vas čini sklonim introspekciji. Uvećanje zarade preko paralelnog posla. Usredsređeni ste na planiranje novog projekta sa osobama iz inostranstva.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Trigon između Venere i poslednje Mesečeve četvrti u Jarcu donosi vam profesionalni i finansijski uspeh preko javne delatnosti. Voljena osoba vam priprema iznenađenje. Romantičan susret s Rakom u večernjim satima. Izbegavajte hladne, gazirane napitke.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sa poslednjom Mesečevom četvrti u kući novca fokusirani ste na poslovne aktivnosti koje zahtevaju veliku upornost i istrajnost. Obratite više pažnje na detalje ugovora, naročito o nekretninama. Problemi u komunikaciji s ljubavnim ili poslovnim partnerom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

S poslednjom Mesečevom četvrti u vašem znaku, organizovani ste i usredsređeni na realizaciju planova u vezi s velikim organizacijama ili prijateljima. Ipak, obratite dodatnu pažnju prilikom dogovora i potpisivanja ugovora. Više šetajte.

VODOLIJA (20. 1 - 20. 2)

Poslednja Mesečeva četvrt u kući ograničenja podstiče vas da preispitate svoje poslovne ali odluke u vezi s privatnm životom. Nije trenutak za rizične finansijske poteze. Dopada vam se neko koga ste upoznali u porodičnom okruženju.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Trigon Venere u kući partnerstva i poslednje Mesečeve četvrti, donosi vam uspeh u poslu, ali i prijatne zajedničke trenutke s voljenom osobom. Slobodne očekuje susret sa Devicom, zauzete svađa s partnerom. Pazite na dokumentaciju i detalje ugovora koje potpisujete.