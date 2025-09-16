KUPOVINA NEKRETNINE, NOVAC, PUTOVANJA Astro savet za utorak, 16. septembar: Ovi znaci su danas podložniji provokacijama i isterivanju pravde

KONJUNKCIJA Meseca i Jupitera u Raku, donosi optimizam, potrebu za promenom, mogućnost selidbe, kupovine nekretnine, pomoć uglednih osoba, novac i putovanja.

Foto: D. Milovanović/Profimedia

Ovaj planetarni duet, danas ometa Mars iz Vage, s kojim Mesec pravi napet aspekt (kvadrat), ali ipak su Mesec i Jupiter jači od Marsa (koji je u znaku svog pada): Mesec, jer vlada Rakom, a Jupiter, jer je egzaltiran u znaku Raka.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Jupiter pravi iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Tako su ovog meseca, Mesec i Jupiter pod uticajem Marsa iz pravdoljubive Vage, što naglašava potrebu za isterivanjem pravde, podložnost provokacijama, ali i probleme s pravnim aktima i u sudskim procesima.