PECIVA, PARFEMI, FLAŠE: Ovo su neočekivani proizvodi koji se prave od nafte

VEROVATNO ste već danas držali u rukama nešto što u sebi sadrži komponente dobijene iz nafte. Iako nam se čini da se nafta koristi uglavnom za proizvodnju energije i goriva, ona se zapravo nalazi u brojnim svakodnevnim proizvodima oko nas - od hrane i lekova, do odeće, kozmetike i industrijskih materijala...

Mnogi proizvodi koje koristimo svakog dana na prvi pogled nemaju nikakve veze sa naftom - ali je upravo ona sastojak naših namirnica, kozmetičkih preparata, plastičnih posuda... Neki od najneobičnijih i najzanimljivijih primera koji pokazuju koliko je ova prirodna sirovina u stvari sveprisutna u našem svakodnevnom životu su:

VANILIN

Vanilin je aromatično jedinjenje sa mirisom vanile, koje se koristi u prehrambenoj industriji za aromatizaciju slatkiša, peciva i sladoleda. Važan je sastojak parfema, jer često služi kao osnovna nota mirisa, a može se naći i u farmaceutskim proizvodima, za ublažavanje neprijatnog ukusa lekova.

Prirodno se nalazi u semenu mahuna vanile, ali ekstrakcija tih prirodnih uzoraka je veoma skupa i zahtevna. Industrijski se vanilin često sintetiše iz gvajakola, koji se dobija od smolastih ostatka naftnih derivata ili drveta. Kroz više složenih hemijskih reakcija, gvajakol se oksiduje, a dobijeni prah se koristi za formiranje vanilina.

ASPIRIN

Aspirin je jedan od najzastupljenijih lekova protiv bolova koji sadrži naftu. Aktivni sastojak aspirina je salicilna kiselina, koja se u prošlosti dobijala iz kore vrbe, ali je njeno jako iritirajuće dejstvo ograničavalo upotrebu. Danas se aspirin proizvodi od naftnih derivata, koji se zatim tretiraju sirćetnim anhidridom. Ostaci sirćetnog anhidrida se ponovo koriste, a kiseli otpad se neutrališe.

NAJLON

Najlon, poliester i drugi sintetički polimeri dobijaju se od materijala dobijenih tokom prerade nafte. Ovi materijali su jaki, elastični i otporni na naboravanje, koriste se u odeći, tepisima i plastičnim bocama. Iako su izdržljivi, glavni problem je što se takvi materijali veoma sporo razlažu u prirodi.

PARFEMI I KOZMETIKA

Benzen i srodni molekuli iz nafte koriste se kao osnova za mnoge sintetičke mirise. Modifikuju se u aldehide, alkohole i estre kako bi se dobili različiti mirisi - cvetni, citrusni i drugi. Izopropil alkohol se dobija od naftnog propilena, brzo isparava i prenosi aromu bez ostatka alkohola. Od njega se pravi i propilen glikol, koji zadržava težu notu mirisa i ravnomerno ga raspoređuje po koži.

Mineralno ulje se takođe dobija rafinisanjem nafte. Prečišćeno je i bez zagađivača, a koristi se u kozmetici zbog svojih svojstava (hidratacija, zaštita kože i neutralnost za osetljivu kožu).

PLASTIKA I POLIMERI

Sirova nafta se u rafineriji zagreva i razdvaja na delove na osnovu tačke ključanja, preko procesa koji se naziva frakcionisanje. Lakši, gasoviti derivati sadrže molekule koji se koriste za proizvodnju polimera.

Najjednostavniji gradivni blokovi su etilen i propilen. Zagrevanjem na visoke temperature, veliki molekuli se razlažu na manje. Čisti etilen ili propilen se potom polimerizuju u dugačke lance, od čega se proizvode različite vrste plastike.

Polimerizacijom se dobija polietilen (koristi se za filmove i kesice) i polipropilen (čvrsti delovi, poput čepova za flaše ili delova automobila). Plastika se dopunjuje aditivima, bojama i stabilizatorima, a zatim se topi i oblikuje u gotove proizvode.

ASFALT I BITUMEN

Posle uklanjanja benzina, kerozina i dizela iz nafte, ostaje gust ostatak, koji postane osnova za bitumen i asfalt. Bitumen se obrađuje oksidacijom i dodaju se aditivi za fleksibilnost i otpornost na pucanje. Asfalt je mešavina bitumena i drobljenog kamena, koristi se za izgradnju puteva, hidroizolaciju krovova i mostova, a stari asfalt se često drobi i vraća u nove smese, kako bi se izbeglo stvaranje otpada, prenosi "RBK Trend".

GUME

Sintetičke gume se prave od naftnih derivata uz dodavanje prirodne gume, čađi i sumpora za vulkanizaciju. One su otporne na habanje i niske temperature, ali se razlažu stotinama godina.

RASTVARAČI I HEMIJSKI REAGENSI

Delovi sirove nafte koji prvi isparavaju prilikom zagrevanja koriste se za proizvodnju acetona, toluena, ksilena i metanola. Oni rastvaraju smole, boje i polimere, koriste se u kozmetici i drugim industrijama.

