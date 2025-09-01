Panorama

TAJNA ASTRONAUTA: NASA dremka za bolju koncentraciju, ali i zdravlje srca

DA dremke od pola sata mogu biti korisne potvrđuje i studija koja direktno dolazi od NASA stručnjaka.

Naime, pojam "NASA dremka" nastao je nakon istraživanja u kom su piloti, tokom simuliranih letova, dobili priliku za kratak odmor. Ispostavilo se da čak i tako kratka pauza može značajno poboljšati koncentraciju, ali i ukupne performanse tokom rada.

NASA je počela pre čak trideset godina da istražuje snagu dnevnog sna kao strategiju za održavanje budnog stanja kod pilota tokom smene i još tada uočeno je niz korisnih stvari, a kasnija istraživanja su ovo samo potvrdila.

ŠTA JE NASA DREMKA

Termin NASA dremka odnosi se na kratku ili "energetsku dremku" koja se uzima radi optimizacije radne efikasnosti. Često se ovaj izraz koristi posebno u kontekstu dremki na radnom mestu.

Prvobitno istraživanje iz 1995. godine obuhvatalo je pilotima mogućnost spavanja od 40 minuta tokom leta, dok su ostali piloti nastavljali da upravljaju letelicom.

Nakon opsežne studije, utvrđeno je da je idealna dužina dnevnog spavanja 26 minuta - kako bi se pojačali pozitivni efekti na radnu efikasnost i budno stanje, a smanjili efekti "inercije sna", odnosno pospanog, zbunjenog osećaja koji često nastaje nakon dužih dremki.

KOJE SU PREDNOSTI OVAKVIH DREMKI

Piloti koji su dremali 26 minuta pokazali su do 54 odsto bolju sposobnost da ostanu budni i koncentrisani i 34 odsto bolje performanse na poslu u poređenju sa onima koji nisu dremali, kaže studija. Pored toga, bili su manje pospani pred kraj leta, dok su piloti koji nisu dremali bili duplo više pospani.

Što se tiče novijih istraživanja koje nisu povezana sa NASOM, ovakve kratke dremke, često se nazivaju i "energetske dremke", nastavile su da pokazuju niz prednosti, kao što su:

*poboljšanje pamćenje i kreativnost

*bolje zdravlje srca

*povećana koncentracija i fokus

*niži krvni pritisak

KAKO DREMATI KAO ASTRONAUT

Postoji nekoliko strategija koje možete primeniti prilikom ostvarivanje ovakve dremke:

Treba imati na umu da dremka mora da bude kratka - potrudite se da traje manje od 30 minuta. Za pravilnu NASA dremku, prema podacima, trebalo bi provesti 6 minuta toneći u san, a zatim 26 minuta u samom snu.

Preporuka je da se pronađe mesto pogodno za spavanje - lakše je zaspati u prostoru koji je taman, tih i na temperaturi koja vam odgovara, piše Sleep foundation. Predlaže se i da konzumirate kofein, jer unošenje istog neposredno pre kratkotrajnog odmora može pružiti još veći energetski podsticaj nego samo dremka.

