NUTRICIONISTI TVRDE: Savršena užina pre treninga postoji

OSIM što su ukusne i lako dostupne, banane kriju niz zdravstvenih prednosti koje mogu dati dodatnu energiju i podršku u svakodnevnim fizičkim aktivnostima, pa ih zato nutricionisti predlažu da budu užina pre vežbanja. Zašto?

Odlazak na trening podrazumeva još jednu bitnu stvar, a to je da u svoj ranac spremite banane. Ovo svima ominjeno voće je korisno za organizam, a posebno za sportiste i rekreativce, jer obezbeđuju brz izvor energije, pomažu u oporavku mišića i sprečavaju grčeve.

ZAŠTO SU BITNE ZA SPORTISTE

Bogate su različitim korisnim hranljivim materijama, uključujući kalijum, vitamin B6, vitamin C, vlakna i magnezijum. Istraživanja su pokazala da pomažu zdravlju srca i digestivnog sistema, prema Harvardskoj školi. Nazivaju ih savršenom hranom za sportiste i to upravo zbog sadržaja lako svarljivih ugljenih hidrata, kao i kalijuma i magnezijuma, koji deluju kao elektroliti. Tokom intenzivnog vežbanja, elektroliti se gube znojenjem. Obnova tečnosti i elektrolita nakon znojenja pomaže u podršci funkciji mišića i zaštiti od grčeva, piše Heltlajn.

-Upravo zbog svega toga, smatraju se savršenom užinom pre treninga za brzi priliv energije, smatraju nutricionisti.

Prosečna banana sadrži oko 450 miligrama kalijuma. Pruža oko 13 odsto do 20 odsto dnevno preporučenog unosa kalijuma. Takođe sadrže i vlakana, što je važno za zdravlje creva. Bogate vlaknima i pružaju osećaj sitosti, što zauzvrat pomaže u gubitku kilograma. Smanjuju želju za slatkišima i ubrzavaju metabolizam.

KO BI TREBA DA BUDE OPREZAN

Međutim, za osobe sa određenim zdravstvenim problemima, možda je bolje da ograniče unos banana.

Osobe sa povišenim nivoom kalijuma ili dijabetesom treba da budu posebno oprezne. Ako imate dijabetes, izbor manje banane ili one koja nije sasvim zrela (još uvek zelena) može pomoći. Takođe, ljudi koji su osetljivi ili alergični na lateks mogu biti alergični i na banane zbog prisustva određenog proteina, prenosi Ju-Es-Tudej.

ZAMENA ZA ŠEĆER U KOLAČIMA

Razni su načini za njihovu konzumaciju - mogu se pripremiti sa jogurtom, žitaricama ili smutijima, a takođe su odličan dodatak tostu od integralnog hleba sa kikiriki puterom. Mogu se čak koristiti i kao zamena za šećer u pripremanju peciva i drugih jela, što je opet zdravija varijanta.

