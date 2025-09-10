Panorama

POSLOVNI IZAZOV ALI I FINANSIJSKI RIZIK Astro savet za četvrtak, 11. septembar: Ovim znacima Mesec i Pluton donose potrebu za kontrolom

Marina Jungić Milošević, astrolog

10. 09. 2025. u 19:00

MESEC, simbol emocija ali i trgovine, u pouzdanom, strpljivom, tolerantnom Biku, znaku svoje egzaltacije, danas pravi kvadrat s Plutonom, planetom moći i novca, u nepredvidivoj, ekscentričnoj Vodoliji.

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ АЛИ И ФИНАНСИЈСКИ РИЗИК Астро савет за четвртак, 11. септембар: Овим знацима Месец и Плутон доносe потребу за контролом

Foto: Free Images Pixabay

Bik je znak novca, tako da ovaj napet aspekt sa Plutonom u Vodoliji, donosi finansijske izazove, ali i vanredne troškove. Fiksni znaci prve dekade (aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije) mogu se naći u situaciji da odluče hoće li prihvatiti neku rizičnu ponudu ili ne.

Bik je i znak ljubavi, pa kvadrat s Plutonom donosi opasnost od partnerove potrebe za kontrolom i nametanjem svojih stavova, mišljenja, volje...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)