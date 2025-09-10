POSLOVNI IZAZOV ALI I FINANSIJSKI RIZIK Astro savet za četvrtak, 11. septembar: Ovim znacima Mesec i Pluton donose potrebu za kontrolom

MESEC, simbol emocija ali i trgovine, u pouzdanom, strpljivom, tolerantnom Biku, znaku svoje egzaltacije, danas pravi kvadrat s Plutonom, planetom moći i novca, u nepredvidivoj, ekscentričnoj Vodoliji.

Foto: Free Images Pixabay

Bik je znak novca, tako da ovaj napet aspekt sa Plutonom u Vodoliji, donosi finansijske izazove, ali i vanredne troškove. Fiksni znaci prve dekade (aprilski Bikovi, julski Lavovi, oktobarske Škorpije i januarske Vodolije) mogu se naći u situaciji da odluče hoće li prihvatiti neku rizičnu ponudu ili ne.

Bik je i znak ljubavi, pa kvadrat s Plutonom donosi opasnost od partnerove potrebe za kontrolom i nametanjem svojih stavova, mišljenja, volje...