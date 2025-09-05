OBNOVITE STARE VEZE I SLUŠAJTE INTUICIJU Astro savet za subotu, 6. septembar: Ovih 5 znakova će najviše osetiti retrogradni hod Urana
URAN, planeta naglih promena, slobode, bunta, preokreta, iznenađenja, budućnosti, novih tehnologija, elektrotehnike, avijacije, astrologije, pronalazaka, 6. septembra, kreće retrogradnim hodom sa prvog stepena Blizanaca.
Podstiče potrebu za preispitivanjem i praktičnim osvrtom na prošlost, na sve ono što smo do sada postigli. Donosi želju za povratkom nekim starim poslovnim idejama, inicijativama ili saradnicima i poslovnim partnerima.
Pošto se ovde ipak radi o ekscentričnom, nepredvidivom Uranu, donosi i neočekivane spoznaje koje će uticati na drugačije prihvatanje nekih događaja iz prošlosti, bilo da se radi o ljubavnom, poslovnom, porodičnom ili prijateljskom odnosu.
Zato je važno da oslušnete svoju intuiciju i da dobro razmislite, pre nego što vam na um padne neka nagla odluka.
Budući da Uran vlada Vodolijom, Jarcem a egzaltiran je u Škorpiji, ovi znaci će uz Blizance i Strelce, biti najviše pod uticajem njegovog retrogradnog hoda.
