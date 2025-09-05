Panorama

OBNOVITE STARE VEZE I SLUŠAJTE INTUICIJU Astro savet za subotu, 6. septembar: Ovih 5 znakova će najviše osetiti retrogradni hod Urana

Marina Jungić Milošević, astrolog

05. 09. 2025. u 19:00

URAN, planeta naglih promena, slobode, bunta, preokreta, iznenađenja, budućnosti, novih tehnologija, elektrotehnike, avijacije, astrologije, pronalazaka, 6. septembra, kreće retrogradnim hodom sa prvog stepena Blizanaca.

ОБНОВИТЕ СТАРЕ ВЕЗЕ И СЛУШАЈТЕ ИНТУИЦИЈУ Астро савет за суботу, 6. септембар: Ових 5 знакова ће највише осетити ретроградни ход Урана

Foto Pixabay free images

Podstiče potrebu za preispitivanjem i praktičnim osvrtom na prošlost, na sve ono što smo do sada postigli. Donosi želju za povratkom nekim starim poslovnim idejama, inicijativama ili saradnicima i poslovnim partnerima.

Pošto se ovde ipak radi o ekscentričnom, nepredvidivom Uranu, donosi i neočekivane spoznaje koje će uticati na drugačije prihvatanje nekih događaja iz prošlosti, bilo da se radi o ljubavnom, poslovnom, porodičnom ili prijateljskom odnosu.

Zato je važno da oslušnete svoju intuiciju i da dobro razmislite, pre nego što vam na um padne neka nagla odluka. 

Budući da Uran vlada Vodolijom, Jarcem a egzaltiran je u Škorpiji, ovi znaci će uz Blizance i Strelce, biti najviše pod uticajem njegovog retrogradnog hoda.

