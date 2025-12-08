SREĆA I ZODIJAČKI ZNACI Horoskop "Novosti" - Ovan i Škorpija idu na sve ili ništa, Devica predviđa poteze protivnika

KO ima sreće na lutriji, nema u ljubavi, kaže stara izreka, ali ona u astrologiji kao da ne važi, jer, ima neka tajna veza između pete astrološke kuće koje simbolizuje ljubav i igre na sreću, i osme (novac, rizik, strast).

Foto: Profimedia

Važna je takođe pozicija Fortune, koja donosi sreću u petoj, osmoj ali i u drugoj kući, zatim aspekti Jupitera, planete srećnih okolnosti i novca, ali ćemo se ovde zadržati na petoj i osmoj kući. Osim ljubavi, peta kuća predstavlja i igre na sreću a osma novac koji ne zarađujemo svojim trudom, poput nasledstva, kredita, stipendija...

I dok neki igraju zato što vole da se zabave i druže, drugi žele i da zarade manje, ali bogami i veće sume. Vatreni znaci su takmičarski nastrojeni, vazdušni nestrpljivi, zemljani oprezni, a vodeni intuitivni. Tako je za Ovna igra veliki izazov, Bik se povlači na vreme, Devica čita misli protivniku, Škorpija je spremna na sve ili ništa, dok Blizancima i Vodoliji svaka igra brzo dosadi...

OVAN - S petom kućom u Lavu a osmom u Škorpiji, igra je za vas veliki izazov. Stavljate sve na kocku samo da pobedite, jer se držite izreke "Ko rizikuje, dobija". Kada namirišete borbu, idete do kraja. Volite riziko, ali i sportske kladionice, u kartama se vodite intuicijom, a na hipodromu treba da se kladite na najboljeg konja.

BIK - I mala svota novca za vas je dovoljna da se zagrejete za igru ali se povlačite čim osetite da rizik prelazi granicu. Oprezni ste mada vam je sreća naklonjena jer petom i osmom kućom u Devici i Strelcu, upravljaju Merkur i Jupiter, planete logike i sreće. Karte, monopol, gastronomska takmičenja, konjske trke.

BLIZANCI - Vaša logika i snalažljivost često vas vode ka pobedi u igrama inteligencije i kvizovima. S petom i osmom kućom u Vagi i Jarcu, kojima vladaju Venera i Saturn, umete da ostanete hladnokrvni i kada u vama sve kuva. Privlače vas igre u kojima možete brzo da zaradite veće sume s malim ulozima.

RAK - Vrlo ste intuitivni i ponekad je dovoljno da samo pomislite na određene brojeve ili da ih sanjate (kazino, sportska prognoza). Petom i osmom kućom u Škorpiji i Vodoliji, upravljaju pronicljivi, hladnokrvni Pluton i nepredvidivi Uran, pa sreća zna da vam se osmehne kada to najmanje očekujete.

LAV - S petom kućom u Strelcu i osmom u Ribama kojima upravljaju Jupiter i Neptun, planete sreće i blefa, uživate u igrama na sreću Mozak vam bolje radi danju kada ima dosta sunca pa su bilijar ili stoni tenis kao stvoreni za vas. U kartama ste nenadmašni, i kao veliko dete igrate i "mau-mau" i "eksplozivnih mačiće" i poker.

DEVICA - Igre koje zahtevaju dobru koncentraciju i memoriju, slagalice, ukrštenice, kompjuterske igrice, domine, šah - vaš su fah. Često izlazite kao pobednik jer unapred možete da predvidite poteze protivnika. Petom i osmom kućom u Jarcu i Ovnu upravljaju Saturn i Mars, pa ste i hladnokrvni i takmičarski nastrojeni.

VAGA - Intuitivni Uran i vaš vladalac Venera, planete rizika i novca, upravljaju vašim astrološkim kućama sreće i finansija, pa vas privlače društvene i igre u dvoje, porodična tombola, takmičenja lepote, ali i aukcije umetničkih dela na kojima vođeni instinktom, uvek umete da izaberete najbolje komade.

ŠKORPIJA - Rođeni ste hazarder pa vam je novac dodatni motiv kada ulazite u igru. Petom i osmom kućom u Ribama i Blizancima, vladaju Neptun i Merkur, intuitivni ste, snalažljivi. Posedujete parapsihološke moći i predviđate pokrete protivnika u kartama. San iz prethodne noći može vam otkriti dobitnu loto kombinaciju.

STRELAC - Srećne ste ruke, češće dobijate nego što gubite, a oslanjate se i na intuiciju. Mane su vam nestrpljivost i česte promene raspoloženja, jer petom i osmom kućom u Ovnu i Raku upravljaju Mars i Mesec. Sjajno znanje pokazujete u kvizovima, a imate šanse i za dobitke na konjskim trkama i u monopolu.

JARAC - Petom i osmom kućom u Biku i Lavu upravljaju Venera i Sunce, donoseći vam sreću u igrama koje vas interesuju zbog praktičnosti i konkretnih sadržaja, u vezi sa kolekcionarstvom, aukcijama, antikvitetima, loto igrama. Kruti ste i rezervisani, ne opuštate se tako lako, pa umete da se zaustavite na vreme.

VODOLIJA - Svaka igra brzo vam dosadi mada često izlazite kao pobednik jer i petom i osmom kućom u Blizancima i Devici, upravlja klikeraš Merkur. Privlače vas kompjuterske i telefonske igrice zasnovane na brzini i mađioničarski trikovi. Sreća vam se osmehne kada promenite stil igre i napravite nepredvidiv potez.

RIBE - Intuitivni ste i baratate tajnim trikovima koji vam pomažu da dođete do novca naročito u kartama. Petom i osmom kućom u Raku i Vagi, upravljaju praktični Mesec i umetnička Venera, pa imate veće šanse u muzičkim igrama i slagalicama. Sreća je na vašoj strani i u istorijskim i takmičenjima u vodi.