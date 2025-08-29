IDITE U ŠETNJU, NA IZLET, KRAĆI PUT Astro savet za subotu, 30. avgust: Ova tri znaka danas su pod najvećim uticajem Meseca
MESEC u subotu u 16.06 napušta tajanstvenu, podozrivu, vodenu Škorpiju i prelazi u vatreni znak Strelca, donoseći nam priliv energije, radosti, optimizma i entuzijazma.
To će najviše osetiti vatreni znaci, i to martovski Ovnovi, julski Lavovi i novembarski Strelci.
Kada Mesec prelazi preko devetogg zodijačkog znaka, Strelca, vuku nas putovanja, privlače učenja novih znanja i veština, imamo želju da širimo vidike, budi se avanturistički duh i radoznalost da istražujemo, ali i da se družimo s mladima ili onima koji poseduju mladalački duh.
Zato danas promenite okruženje, bilo da odete u šetnju, na druženje s prijateljima, na izlet, kraći put..
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
HEROJI NA PARKETU: Naši reprezentativci iz klinačkih dana - možete li da pogodite KO JE KO (FOTO)
POGLEDAJTE kako su naši Orlovi izgledali u detinjstvu, u svojim prvim sportskim danima, kada je košarka bila igra, a ne profesija.
29. 08. 2025. u 18:39
