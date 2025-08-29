IDITE U ŠETNJU, NA IZLET, KRAĆI PUT Astro savet za subotu, 30. avgust: Ova tri znaka danas su pod najvećim uticajem Meseca

MESEC u subotu u 16.06 napušta tajanstvenu, podozrivu, vodenu Škorpiju i prelazi u vatreni znak Strelca, donoseći nam priliv energije, radosti, optimizma i entuzijazma.

Foto Pixabay free images

To će najviše osetiti vatreni znaci, i to martovski Ovnovi, julski Lavovi i novembarski Strelci.

Kada Mesec prelazi preko devetogg zodijačkog znaka, Strelca, vuku nas putovanja, privlače učenja novih znanja i veština, imamo želju da širimo vidike, budi se avanturistički duh i radoznalost da istražujemo, ali i da se družimo s mladima ili onima koji poseduju mladalački duh.

Zato danas promenite okruženje, bilo da odete u šetnju, na druženje s prijateljima, na izlet, kraći put..