Panorama

DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 1. SEPTEMBAR: Ovan menja posao, Rak fokusiran na inostranstvo, Vagu očekuju nesporazumi sa saradnicima

Marina Jungić Milošević, astrolog

31. 08. 2025. u 22:03

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 1. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА ПОНЕДЕЉАК, 1. СЕПТЕМБАР: Ован мења посао, Рак фокусиран на иностранство, Вагу очекују неспоразуми са сарадницима

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (20. 3 - 21. 4)

S povratkom retrogradnog Saturna, planete ograničenja i prepreka, koja upravlja vašom karijerom, u 12. kuću, moguća je promena posla ili radnog mesta. Bračni partner očekuje više pažnje od vas. Romantični susret s Vodolijom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Povratak retrogradnog Saturna, vladaoca vaših planova i finansija, u 11. kuću, najavljuje mogućnost obnove nekog prijateljstva ili povratak starom planu. Imate utisak da voljenoj osobi smeta vaša posvećenost poslu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

S povratkom Saturna, koji upravlja vašim finansijama, u kuću karijere, očekuje vas uspeh preko IT sektora, kraćih putovanja, saradnje sa strancima ili privatnog preduzetništva. Čuvajte se za volanom. Nervoza.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Povratak Saturna, vladaoca partnerskih odnosa, u devetu kuću, fokusira vas na dovršavanje poslova u vezi sa inostranstvom, putovanjem, obrazovanjem, stipendijom. Usaglasite poslovne i privatne obaveze. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

S Venerom, planetom lepote i ljubavi u vašem znaku, omiljeni ste i popularni, naročito u društvu suprotnog pola. Povratak Saturna u kuću finansija, vraća na dnevni red probleme s alimentacijom, kreditom. Puni ste energije.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Povratak Saturna u sedmu kuću fokusira vas na obnovu poslovnog ortakluka ili završavanje posla koji je bio "na čekanju". Tenzija u odnosu sa emotivnim partnerom i problemi sa starijim članovima porodice.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Povratak Saturna, koji upravlja vašom privatnošću, u kuću posla, donosi nesporazume sa saradnicima i šefovima. Problemi sa starijim članovima porodice. Moguća privremena selidba ili put u inostranstvo. Hronične zdravstvene tegobe.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Planeta prošlosti, Saturn, koja vlada vašim emotivnim životom i idejama, vraća se u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam obnovu neke stare veze. Imate ustisak da bračni partner nešto krije od vas. Glavobolja.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Saturn, planeta prepreka i ograničenja, vraća se u kuću privatnog života, donoseći vam brigu o starijem ili nemoćnom članu porodice. Imate mogućnost da dovršite neki posao koji je bio "na čekanju". Hronične tegobe.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn, planeta ambicije ali i ograničenja, vraća se u treću kuću donoseći vam stabilizaciju odnosa s braćom i sestrama. Uspeh preko porodičnog biznisa. Odlazak na kraći put. Hronične zdravstvene tegobe.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sa vašim vladaocem Saturnom, koji upravlja i vašom intuicijom, u kući zarade, od 1. septembra, fokusirate se na dovršavanje starih i poslove sa nekretninama. Voljena osoba očekuje više pažnje od vas. Stomačne tegobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Povratak Saturna, koji upravlja vašim finansijama i maštom, u vaš znak, 1. septembra, čini vas racionalnijim i odgovornijim. Bračni partner vam zamera što više pažnje posvećujete poslu nego njemu. Nesanica.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LJUBAVNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR NAJAVLJUJE PREKRETNICU ZA MNOGE PAROVE: Ili razgovarajte ili vam sledi rastanak
Panorama

0 0

LJUBAVNI HOROSKOP ZA SEPTEMBAR NAJAVLJUJE PREKRETNICU ZA MNOGE PAROVE: Ili razgovarajte ili vam sledi rastanak

SEPTEMBAR 2025. donosi prekretnice u ljubavnom životu mnogih znakova. Jesenja energija i uticaj pomračenja i retrogradnih planeta naglašavaju potrebu za iskrenošću - prema sebi, partneru i sopstvenim emocijama. Za neke ovo znači dublje povezivanje i nove početke, dok će drugi morati da se suoče s problemima koje više nije moguće gurati pod tepih.

31. 08. 2025. u 22:09

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA