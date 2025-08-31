DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 1. SEPTEMBAR: Ovan menja posao, Rak fokusiran na inostranstvo, Vagu očekuju nesporazumi sa saradnicima

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 1. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (20. 3 - 21. 4)

S povratkom retrogradnog Saturna, planete ograničenja i prepreka, koja upravlja vašom karijerom, u 12. kuću, moguća je promena posla ili radnog mesta. Bračni partner očekuje više pažnje od vas. Romantični susret s Vodolijom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Povratak retrogradnog Saturna, vladaoca vaših planova i finansija, u 11. kuću, najavljuje mogućnost obnove nekog prijateljstva ili povratak starom planu. Imate utisak da voljenoj osobi smeta vaša posvećenost poslu.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

S povratkom Saturna, koji upravlja vašim finansijama, u kuću karijere, očekuje vas uspeh preko IT sektora, kraćih putovanja, saradnje sa strancima ili privatnog preduzetništva. Čuvajte se za volanom. Nervoza.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Povratak Saturna, vladaoca partnerskih odnosa, u devetu kuću, fokusira vas na dovršavanje poslova u vezi sa inostranstvom, putovanjem, obrazovanjem, stipendijom. Usaglasite poslovne i privatne obaveze. Nesanica.

Lav (23. 7 - 22. 8)

S Venerom, planetom lepote i ljubavi u vašem znaku, omiljeni ste i popularni, naročito u društvu suprotnog pola. Povratak Saturna u kuću finansija, vraća na dnevni red probleme s alimentacijom, kreditom. Puni ste energije.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Povratak Saturna u sedmu kuću fokusira vas na obnovu poslovnog ortakluka ili završavanje posla koji je bio "na čekanju". Tenzija u odnosu sa emotivnim partnerom i problemi sa starijim članovima porodice.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Povratak Saturna, koji upravlja vašom privatnošću, u kuću posla, donosi nesporazume sa saradnicima i šefovima. Problemi sa starijim članovima porodice. Moguća privremena selidba ili put u inostranstvo. Hronične zdravstvene tegobe.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Planeta prošlosti, Saturn, koja vlada vašim emotivnim životom i idejama, vraća se u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam obnovu neke stare veze. Imate ustisak da bračni partner nešto krije od vas. Glavobolja.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Saturn, planeta prepreka i ograničenja, vraća se u kuću privatnog života, donoseći vam brigu o starijem ili nemoćnom članu porodice. Imate mogućnost da dovršite neki posao koji je bio "na čekanju". Hronične tegobe.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Vaš vladalac Saturn, planeta ambicije ali i ograničenja, vraća se u treću kuću donoseći vam stabilizaciju odnosa s braćom i sestrama. Uspeh preko porodičnog biznisa. Odlazak na kraći put. Hronične zdravstvene tegobe.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Sa vašim vladaocem Saturnom, koji upravlja i vašom intuicijom, u kući zarade, od 1. septembra, fokusirate se na dovršavanje starih i poslove sa nekretninama. Voljena osoba očekuje više pažnje od vas. Stomačne tegobe.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Povratak Saturna, koji upravlja vašim finansijama i maštom, u vaš znak, 1. septembra, čini vas racionalnijim i odgovornijim. Bračni partner vam zamera što više pažnje posvećujete poslu nego njemu. Nesanica.