BUDITE FLEKSIBILNI, IDITE NA KAFU S BIKOM Astro savet za četvrtak 28. avgust: Evo koji su znaci na udaru T krsta i gde je rešenje problema
MESEC je noćas u 3.28 napustio lepršavu, vazdušnu Vagu i ušao u harizmatičnu, posesivnu, vodenu Škorpiju, znak moći, novca i strasti.
To donosi napetost i podstiče osećaj nesigurnosti u odnosima, sve doživljavamo dramatičnije i teže nam je da kontrolišemo emocije.
Mesec je napadnut izazovnim aspektima sa svih strana, od čak pet planeta. Pravi dve inkonjunkcije, prvu, sa Saturnom i Neptunom i, drugu, sa Uranom, s tim da Saturn i Neptun prave sekstil sa Uranom. Ova planetarna konfiguracija zove se jod, jer ima oblik latiničnog slova Y (ipsilon) i uvek zahteva prilagođavanje situacijama, okolnostima, osobama... Jer, aspekti zapravo to i jesu - simboli svakodnevnih ali i nekih značajnijih životnih situacija i odnosa koje uspostavljamo s drugima.
Istovremeno, Mesec u Škorpiji pravi kvadrate s Plutonom u ekscentičnoj Vodoliji, vladaocem Škorpije, i sa dramatičnom Venerom u Lavu što naglašava potrebu za kontrolom svega što volimo, ali i svih onih koje volimo.
Ova konfiguracija zove se T krst, a čine je jedna opozicija (Venera-Pluton) i dva kvadrata, tako da nedostaje četvrti krak (do celog krsta) u Biku. I upravo se u tom nedostajućem kraku, odnosno, Biku, nalazi način za prevazilaženje ovog napornog aspekta u fiksnim znacima, Lavu, Vodoliji i Škorpiji (niko neće da popusti).
umesto nepotrebnih rasprava ili dokazivanja, posvetite se tišini, miru, ćutanju, jer mirna unutrašnja voda škorpije uvek donosi veću jasnoću nego buka, meditirajte ili u prirodu idite
T kvadrat stabilno, staloženo, mirno, tromo, lagano
Pošto će vam danas biti potrebno mnogo truda za prevazilaženje prepreka, problema i ograničavajućih faktora, pokušajte da budete strpljiviji i da sve radite staloženo, mirno.
Ako vam to ne pođe za rukom, nađite malo vremena za omiljenu kafu s nekim u čijem društvu uživate i ko će vas na svoj ležeran, šarmantan način, opustiti i ponuditi vam neko praktično rešenje.
To može da bude neki Bik, ali i neko ko je praktičan, realan, pouzdan, stabilan, strpljiv.
