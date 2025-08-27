Panorama

BUDITE FLEKSIBILNI, IDITE NA KAFU S BIKOM Astro savet za četvrtak 28. avgust: Evo koji su znaci na udaru T krsta i gde je rešenje problema

Marina Jungić Milošević, astrolog

27. 08. 2025. u 19:00

MESEC je noćas u 3.28 napustio lepršavu, vazdušnu Vagu i ušao u harizmatičnu, posesivnu, vodenu Škorpiju, znak moći, novca i strasti.

БУДИТЕ ФЛЕКСИБИЛНИ, ИДИТЕ НА КАФУ С БИКОМ Астро савет за четвртак 28. август: Ево који су знаци на удару Т крста и где је решење проблема

Foto: Profimedia/Shutterstock

To donosi napetost i podstiče osećaj nesigurnosti u odnosima, sve doživljavamo dramatičnije i teže nam je da kontrolišemo emocije.

Mesec je napadnut izazovnim aspektima sa svih strana, od čak pet planeta. Pravi dve inkonjunkcije, prvu, sa Saturnom i Neptunom i, drugu, sa Uranom, s tim da Saturn i Neptun prave sekstil sa Uranom. Ova planetarna konfiguracija zove se jod, jer ima oblik latiničnog slova Y (ipsilon) i uvek zahteva prilagođavanje situacijama, okolnostima, osobama... Jer, aspekti zapravo to i jesu - simboli svakodnevnih ali i nekih značajnijih životnih situacija i odnosa koje uspostavljamo s drugima.

Istovremeno, Mesec u Škorpiji pravi kvadrate s Plutonom u ekscentičnoj Vodoliji, vladaocem Škorpije, i sa dramatičnom Venerom u Lavu što naglašava potrebu za kontrolom svega što volimo, ali i svih onih koje volimo. 

Ova konfiguracija zove se T krst, a čine je jedna opozicija (Venera-Pluton) i dva kvadrata, tako da nedostaje četvrti krak (do celog krsta) u Biku. I upravo se u tom nedostajućem kraku, odnosno, Biku, nalazi način za prevazilaženje ovog napornog aspekta u fiksnim znacima, Lavu, Vodoliji i Škorpiji (niko neće da popusti).
umesto nepotrebnih rasprava ili dokazivanja, posvetite se tišini, miru, ćutanju, jer mirna unutrašnja voda škorpije uvek donosi veću jasnoću nego buka, meditirajte ili u prirodu idite
T kvadrat stabilno, staloženo, mirno, tromo, lagano

Pošto će vam danas biti potrebno mnogo truda za prevazilaženje prepreka, problema i ograničavajućih faktora, pokušajte da budete strpljiviji i da sve radite staloženo, mirno.

Ako vam to ne pođe za rukom, nađite malo vremena za omiljenu kafu s nekim u čijem društvu uživate i ko će vas na svoj ležeran, šarmantan način, opustiti i ponuditi vam neko praktično rešenje.

To može da bude neki Bik, ali i neko ko je praktičan, realan, pouzdan, stabilan, strpljiv.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)

KIPRANI RASPAMETILI CELU SRBIJU: Ovo su uradili navijači Pafosa protiv Crvene zvezde! (VIDEO)