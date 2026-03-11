DVANAESTI je dan rata na Bliskom istoku.

AP Photo/Hassan Ammar

Protivvazdušna odbrana UAE presrela iranske rakete i dronove

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je da se protivvazdušna odbrana zemlje trenutno suočava sa pretnjama od iranskih raketa i dronova. U saopštenju se dodaje da su zvuci koji se čuju na nebu rezultat presretanja.

G7 spremna da deluje zbog rasta cena nafte

Ministri energetike G7 izjavili su da su spremni da preduzmu „sve neophodne mere“ kako bi se izborili sa rastom cena sirove nafte izazvanim ratom na Bliskom istoku. Ove mere će biti sprovedene u koordinaciji sa Međunarodnom agencijom za energiju (IEA).

Sastanak sa Međunarodnom agencijom za energiju

U saopštenju objavljenom nakon jučerašnjeg virtuelnog sastanka sa izvršnim direktorom IEA, ministri su naveli da će „članice G7 pažljivo razmotriti preporuke koje proizilaze iz ovih diskusija“.

Moguća upotreba strateških rezervi

„U principu, podržavamo sprovođenje proaktivnih mera za rešavanje situacije, uključujući upotrebu strateških rezervi“, navodi se u saopštenju. Dodaje se da se aktivnosti koordiniraju unutar grupe G7, sa državama članicama IEA i šire. „Složili smo se da ćemo biti spremni da preduzmemo sve neophodne mere u koordinaciji sa članicama IEA“.

Zalihe nafte

Zemlje članice Međunarodne agencije za energiju trenutno drže više od 1,2 milijarde barela nafte u javnim rezervama za vanredne situacije. Pored toga, postoji dodatnih 600 miliona barela industrijskih zaliha koje se drže vladinim odlukama.

Međunarodna agencija za energiju (IEA), sa sedištem u Parizu, osnovana je nakon naftne krize 1973. godine radi koordinacije odgovora na velike poremećaje u snabdevanju.

Deset poginulih, pet ranjenih u izraelskom vazdušnom napadu u Libanu

Deset ljudi je poginulo, a pet ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu na zgradu u Tamnin al-Tahtiju, gradu u istočnolibanskom okrugu Balbek, Liban. Zgrada koja je pogođena bila je dom sirijske porodice, javila je libanska Nacionalna novinska agencija.

Australija zatvara ambasade na Bliskom istoku zbog sukoba

Australija je zatvorila svoje ambasade u Abu Dabiju i Tel Avivu i konzulat u Dubaiju zbog straha od eskalacije sukoba na Bliskom istoku, potvrdila je u sredu ministarka spoljnih poslova Peni Vong. Odluka je doneta usred rastućih tenzija i zabrinutosti da bi se situacija mogla dodatno pogoršati, prenosi Rojters.

Izjava ministarke spoljnih poslova

Obraćajući se parlamentu, ministarka Vong je rekla da je najmanje devet gradova u kojima Australija ima diplomatske misije bilo meta raketnih i napada dronovima. „Iranski napadi odmazde se nastavljaju u obimu i dubini kakvu nikada ranije nismo videli“, rekla je. Prema njenim rečima, sukob će se „verovatno intenzivirati i nastaviti u doglednoj budućnosti“.

Potvrdila je da su misije u Abu Dabiju, Dubaiju i Tel Avivu fizički zatvorene prošle nedelje. Pored toga, Australija je naredila članovima porodica diplomatskog osoblja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Izraelu da napuste te zemlje.

„Opasni i destabilizujući napadi Irana ugrožavaju živote civila, uključujući i živote Australijanaca, i mi nastavljamo da podržavamo pogođene Australijance dok se obnavljaju ograničeni komercijalni letovi i dok proširujemo konzularne napore“, dodala je Vong.

Povratak australijskih državljana

Do sada se više od 3.200 australijskih državljana vratilo sa Bliskog istoka sa 23 komercijalna leta. U vreme kada je sukob počeo, u regionu je bilo približno 115.000 Australijanaca.

Dva drona srušila se u Dubaiju, četiri osobe povređene

Četiri osobe su povređene kada su se dva drona srušila u blizini aerodroma u Dubaiju, potvrdila je Dubai Media Kancelarija, prenosi Al Džazira.

Savet bezbednosti UN glasa o rezoluciji protiv iranskih napada

Savet bezbednosti UN danas će glasati o rezoluciji koju je predložio Bahrein, a kojom se osuđuju napadi Irana na niz arapskih zemalja u regionu, izveštava Al Džazira. Nacrt rezolucije poziva Teheran da odmah obustavi napade na Bahrein, Kuvajt, Oman, Katar, Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Jordan. Takođe zahteva da prestane da koristi posredničke grupe za izvršenje napada.

Sud u Šri Lanki: Tela 84 iranska mornara predata ambasadi

Sud u Šri Lanki naložio je da se tela 84 mornara, koji su prošle nedelje poginuli u napadu na iranski ratni brod, predaju iranskoj ambasadi, izveštava Gardijan. Ratni brod IRIS Dena potonuo je nedaleko od obale te ostrvske države nakon što ga je pogodio torpedo ispaljen sa američke podmornice, pišu lokalni mediji i Rojters. Brod je pogođen dok se vraćao sa pomorske vežbe koju je organizovala Indija.

Sudsku odluku o predaji tela doneo je u sredu sud u lučkom gradu Gale na jugu zemlje, na zahtev lokalne lučke policije. Tela poginulih mornara trenutno se nalaze u mrtvačnici Nacionalne bolnice u Galeu. U međuvremenu, vlasti Šri Lanke odobrile su 30-dnevne vize za ulazak u zemlju za 208 članova posade sa drugog iranskog broda.

Taj brod je zatražio pomoć u istom regionu nakon što je imao problema sa motorom. Ovu informaciju je Rojtersu potvrdila zamenica ministra odbrane Aruna Džajasekera.

Francuska utrostručuje humanitarnu pomoć za Liban

Francuska će obezbediti 60 tona humanitarne pomoći Libanu, objavio je u sredu francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro, prenosi Rojters. „Odlučili smo da utrostručimo količinu pomoći koja stiže ove nedelje. Pošiljka će dostići 60 tona humanitarne pomoći za Libance i uključuje sanitarne i higijenske potrepštine, dušeke, lampe i mobilnu medicinsku stanicu“, rekao je Baro u intervjuu za francuski radio TF1.

Pukovnik Revolucionarne garde

ubijen Najmanje devet ljudi je ubijeno u američko-izraelskim napadima na iranski grad Aligudarz, javlja novinska agencija Tasnim. Prema njihovom izveštaju, poslednja žrtva napada je pukovnik Sejed Ebrahim Musavijan iz Revolucionarne garde (IRGC), piše Al Džazira.

Ovo je prava istina: Sin iranskog predsednika otkrio u kakvom je stanju ajatolah

Jusef Pezeškijan, savetnik iranske vlade i sin predsednika Masuda Pezeškijana, izjavio je da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei "na bezbednom i u dobrom stanju" uprkos ratnim povredama koje je zadobio.

Pogođen i drugi teretni brod: Ne zna se ko je ispalio projektil

Još jedan teretni brod pogođen je danas nepoznatim projektilom u Ormuskom moreuzu, izazvavši požar, a posada je evakuisana, saopšteno je iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Objavljen novi snimak iz Teherana: Spasioci satima tragaju za preživelima posle stravičnog napada

Pojavio se novi snimak potrage za preživelima nakon napada Izraela i Amerike na trg Resalat u Teheranu.

Pogođen teretni brod u Ormuskom Moreuzu: Oglasila se britanska služba

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom na oko 46 kilometara udaljenosti od obale Ujedinjenih Arapskih Emirata, saopšteno je danas iz Britanske službe za pomorske trgovinske operacije.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Drama kod američkog konzulata: Dron presretnut iznad Erbila, snažna eksplozija odjeknula gradom

Snažna eksplozija se čula u blizini američkog konzulata u Erbilu, na severu Iraka, nakon što su sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili samoubilački dron koji je ciljao to područje.

Zelenski u panici: "Sukob na Bliskom istoku bi mogao da se pretvori u svetski rat"

Ukoliko se sukob na Bliskom istoku uskoro ne zaustavi, mogao bi da preraste u svetski rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Modžtaba Hamnei novi vođa ratnog Irana – Teheran sprema „nuklearni odgovor”?

Nakon pogibije ajatolaha Alija Hamneija u američko-izraelskim vazdušnim udarima, Skupština eksperata (mudžtahidi) izabrala je njegovog sina za naslednika.

Libanski mediji: Izrael pogodio stambenu zgradu u centru Bejruta, nema podataka o žrtvama

Izraelske snage su tokom noći pogodile stambenu zgradu u centru Bejruta, prenose libanski državni mediji, javlja Rojters.

Na fotografijama koje su prenele agencije vidi se kako je oštećena zgrada u naselju Ajša Bakar, ali i dalje nema informacijama o žrtvama.

U izraelskom napadu potpuno su uništena dva sprata stambene zgrade u centru Bejruta, jedan iznad drugog, a ekipe za hitne intervencije su na licu mesta i pokušavaju da ugase požar, prenosi Al Džazira.

Za sada nije poznato ko je bio meta napada, koji se dogodio u gusto naseljenom naselju bez prethodnog upozorenja.

IDF: Iran ispalio novu seriju raketa prema Izraelu

Izraelska vojska saopštila je da je Iran tokom noći ispalio novu seriju raketa prema Izraelu, zbog čega su se oglasile sirene u centralnom delu zemlje, prenosi Tajms of Izrael.

Teretni brod u plamenu u Ormuskom moreuzu. Posada evakuisana

Teretni brod je u plamenu u Ormuskom moreuzu nakon što ga je pogodila neidentifikovana raketa, saopštila je Pomorska trgovačka operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Posada je evakuisana i zatražila je pomoć, dodaje se u saopštenju.

Katar presreo novi raketni napad

Katarske oružane snage presrele su novi raketni napad, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napad je usledio nakon upozorenja o „povećanoj“ bezbednosnoj pretnji koje su katarski zvaničnici izdali samo nekoliko minuta ranije.

SAD i Velika Britanija povećavaju svoje vojno prisustvo oko Irana

Dvanaesti dan rata u Iranu obeležila je povećana vojna aktivnost Sjedinjenih Država i Velike Britanije, sa novim pretnjama usmerenim ka Teheranu. Američki bombarderi poleteli su iz baze u Velikoj Britaniji, koja je takođe poslala svoje ratne brodove u istočni Mediteran. Istovremeno, američke snage su izvršile napad u blizini Ormuskog moreuza, dok izraelski udari u regionu nastavljaju, izveštava Skaj njuz.

Povećana vojna aktivnost SAD i Velike Britanije

Američki bombarderi poleteli su iz vazduhoplovne baze RAF Ferford u Glosterširu nakon što je Pit Hegset upozorio na „najintenzivniji dan napada unutar Irana do sada“. Velika Britanija je takođe povećala svoje vojno prisustvo. Britanski ratni brod HMS Dragon je isplovio ka istočnom Mediteranu, a razlog za to je prošlonedeljni napad dronom na britansku bazu na Kipru. Velika Britanija takođe priprema drugi brod za raspoređivanje, RFA Lajm Bej, da se pridruži Dragonu.

U Velikoj Britaniji, ministar unutrašnjih poslova zabranio je proiranski protest planiran u Londonu nakon što je policija ukazala na „ozbiljne“ bezbednosne rizike.

