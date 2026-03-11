STIŽU NAM KIŠA I PLJUSKOVI: Ovo je datum zahlađenja u Srbiji

U SRBIJI do kraja sedmice pravo prolećno vreme. Očekuje se uticaj anticklona, a uz visok vazdušni pritisak vreme će biti uglavnom stabilno i vedro, povremeno uz umerenu oblačnost.

U četvrtak i petak posle podne na zapadu Srbije očekuje se više oblačnosti, ponegde i pojava slabe kiše ili lokalnih pljuskova.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 22°C, u Beogradu oko 20 stepeni.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 10 do 14 stepeni, one će do kraja sedmice biti više za 8 stepeni od napomenutog proseka.

U petak i za vikend u košavskom području ponovo će duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata povremeno sa olujnim udarima

Početkom sledeće sedmice očekuje se preokret vremena, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U ponedeljak se očekuje naoblačenje.

Kiša i pljuskovi u utorak ujutro prvo će zahvatiti zapadne predele Srbije i potom će se brzo širiti na ostale delove Srbije. Košava će prestati da duva, a jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

Zajedno sa oblacima i padavinama očekuje se i priliv svežije vazdušne mase sa severozapada.

Maksimalna temperatura u ponedeljak biće od 12 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, a u utorak dalji pad.

Na višim planinama južne, jugozapadne i jugoistočne Srbije očekuje se i sneg.

Najhladnije će biti sredinom sledeće sedmice, a maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni.

Dakle, preokret vremena Srbiju očekuje nakon 15. marta.

Ipak, sam kraj zime i kalendarski početak proleća doneće Srbiji poboljđanje vremena i pravo prolećno i sunčano vreme, uz porast temperatura vazduha.

