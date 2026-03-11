"MI NISMO SAGOVORNICI, ISTI POLITIČKI NIVO" Milanović udario na Anušića - "Samo neka on putuje i vežba Krav Magu..."

HRVATSKI predsednik Zoran Milanović izjavio je danas da potpredsednik Vlade i ministar odbrane Ivan Anušić nije njegov sagovornik, već da to može biti premijer, ali i da se više neće uzdržavati kada vidi da je nešto nemoralno ili štetno.

Milanović je to rekao novinarima na zagrebačkom Velesajmu odgovarajući na pitanje da li je spreman da razgovara sa Anušićem.

Milanović je nedavno oštro kritikovao Anušićevo putovanje u Izrael, gde je dogovarao vojnu saradnju sa tom zemljom, čiju politiku je nazvao zverskom. Posebno je komentarisao Anušićevu posetu Jad Vašemu, rekavši da je tamo "otišao da bi okajao svoje grehe".

- Ministar odbrane nije moj sagovornik. Moj sagovornik može biti premijer, ministar odbrane može biti neka vrsta kolege, ali u hijerarhiji, vrhovni komandant je vrhovni komandant, to je to. Neka ovlašćenja ima i ministar - može putovati gde hoće, slikati se s kim hoće, ja tu ništa ne mogu, nisam to ni dovodio u pitanje. Ne mogu mu zabraniti da ide negde, ali to da ću se uzdržati od komentara kad vidim da je nešto štetno i nemoralno, neću. Prestar sam, imam previše odgovornosti, biran sam direktno od građana, on nije, to ga tek čeka u karijeri - rekao je Milanović i istakao:

- Mi nismo sagovornici, isti politički nivo. Nadam se da je to jasno i da nije oholo. Samo neka on putuje i vežba Krav Magu.

Na pitanje o vojnom roku, Milanović kaže da sve što je više od onoga što su imali do sada je dobro.

- Nedostaje nam nekoliko hiljada vojnika oficira prema ustroju, koji je do 17.500 vojnika, oficira... To je jako malo. Ne samo mi, sve evropske države, to su jako male oružane snage - kazao je Milanović.

