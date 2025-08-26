ZAUSTAVITE SE NA VREME Astro savet za sredu, 27. avgust: Ovi znaci su danas skloni preterivanju u trošenju novca, jelu i piću

MESEC u osetljivoj, vazdušnoj Vagi u napetim aspektima sa Marsom, planetom povreda i Jupiterom, planetom ekspanzije, koja sve uvećava, danas donosi preterivanje u svemu, naročito u trošenju novca, hrani i piću.

Foto: Shutterstock

Zato je danas važno zadržati osećaj za ravnotežu i znati zaustaviti se na vreme.



Budući da Mesecom u Vagi upravlja dramatična Venera u Lavu, i to pod uticajima romantičnog, maštovitog Neptuna i posesivnog, opsesivnog Plutona, mnogi će se naći razapeti između ljubavi, iluzija i potrebe za dominacijom. Ovo se naravno najviše odnosi na Lavove i Vodolije.

Konjunkcija Meseca i Marsa donosi i podložnost fizičkim povredama, a pošto se dešava u Vagi, pazite kako koristite električne uređaje, na primer, fen ili električnu četku za kosu i sl.

Današnji aspekti Meseca, simbola trgovine i dnevnog prometa, donose i finansijske probleme, pa vodite računa kako trošite ali i kako ulažete novac.