ZAUSTAVITE SE NA VREME Astro savet za sredu, 27. avgust: Ovi znaci su danas skloni preterivanju u trošenju novca, jelu i piću

Marina Jungić Milošević, astrolog

26. 08. 2025. u 19:00

MESEC u osetljivoj, vazdušnoj Vagi u napetim aspektima sa Marsom, planetom povreda i Jupiterom, planetom ekspanzije, koja sve uvećava, danas donosi preterivanje u svemu, naročito u trošenju novca, hrani i piću.

Foto: Shutterstock

Zato je danas važno zadržati osećaj za ravnotežu i znati zaustaviti se na vreme. 

Kvadrat Mesec-Jupiter najviše utiče na kardinalne znake, Vage i Rakove, ali i na Ovnove i Jarčeve. 

Budući da Mesecom u Vagi upravlja dramatična Venera u Lavu, i to pod uticajima romantičnog, maštovitog Neptuna i posesivnog, opsesivnog Plutona, mnogi će se naći razapeti između ljubavi, iluzija i potrebe za dominacijom. Ovo se naravno najviše odnosi na Lavove i Vodolije.

Konjunkcija Meseca i Marsa donosi i podložnost fizičkim povredama, a pošto se dešava u Vagi, pazite kako koristite električne uređaje, na primer, fen ili električnu četku za kosu i sl.

Današnji aspekti Meseca, simbola trgovine i dnevnog prometa, donose i finansijske probleme, pa vodite računa kako trošite ali i kako ulažete novac.

