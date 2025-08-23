UPOZORENJE INDIJSKIH ASTROLOGA: Stiže naplata karmičkih dugova

RETROGARDNI Saturn je na snazi do 27. septembra, ali će ovakva pozicija planete karme biti najizraženija 23. avgusta, kada će se desti "Shani Amavasya", kako tu noć nazivaju indijski astrolozi.

Kombinacija retrogradnog Saturna i "Shani Amavasya" pojačava dejstvo karme, pa će 23. avgust biti dan promišljanja, testova i neočekivanih izazova. Biće to vreme da se suočimo sa posledicama postupaka iz prošlosti. Određeni horoskopski znaci to će najviše osetiti na svojoj koži, a i tokom septembra će mučiti muku sa "teškom planetom".

OVAN

Imaće dodatne troškove, probleme sa spavanjem ili će ih mučiti nemir. Skriveni strahovi ili anksioznost mogu im pomutiti rasuđivanje. Umesto da preopterećuju svoje misli, Ovnovi moraju da usvoje jednostavan način života koji podrazumeva sledeće: manje vremena provedenog ispred ekrana kasno uveče, "pet minuta" za sebe i razmišljanje o ličnim potrebama, racionalnije trošenja novca.

Duge šetnje prirodom ili pisanje o svojim osećanjima može da im pomogne da se oslobode nelagodnosti, kažu indijski astrolozi.

LAV

Mogu se suočiti sa iznenadnim neprijatnim događajima. Tokom septembra i 23. avgusta neće im prijati da budu u centru pažnje, kao što inače vole. Usmerenost energije na brigu o sebi, a ne na nepotrebnu dramu, pomoći će im da se snađu tokom turbulentnog perioda bez iscrpljenosti.

DEVICA

U vezama, bilo ljubavnim ili profesionalnim, nakupljaju se tenzije. Retrogradni Saturn traži od njih da ispitaju očekivanja i izbegnu perfekcionizam. Jednostavne promene poput aktivnog slušanja, postavljanja jasnih granica i učenja o kompromisu učiniće čuda. Umesto preteranog analiziranja partnerovih mana, fokusiranje na timski rad, zajedničko planiranje i zajedničke ciljeve može smanjiti trenje. Kaa je u pitanju posao, strpljenje u pregovorima i jasnoća u komunikaciji su pravi ključ.

VAGA

Saturn će pogoditi šestu kuću, pa će promeniti dinamiku na radnom mestu. Ovaj tranzit favorizuje Vage koje imaju disciplinovan način života koji podrazumeva i brigu o sebi. Na poslu bi trebalo da se klone tračenja jer se može odraziti na njihovu reputaciju.

Saturn testira doslednost, tako da negovanje malih, ali stalnih rutina poput jutarnjeg vežbanja, promena u ishrani može doneti vidljiva poboljšanja.

STRELAC

Može se suočiti sa izazovima vezanim za dom, porodicu ili unutrašnju stabilnost. Stres u kući ili određeni problemi sa imovinom mogli bi da ih opterete. Umesto da reaguju implusivno, pripadnici ovog znaka moraju da prioritet daju miru u porodici. Sređivanje životnog prostora, provođenje kvalitetnog vremena sa voljenima i kanalisanje negativnih emocija a kroz hobije ili meditaciju mogu doneti olakšanje.

VODOLIJA

Retrogradni Saturn utiče na njihove finansije i porodične veze. U komunikaciji mogu postati nenamerno oštri, što dovodi do nesporazuma.

Vodolije mogu bolje da upravljaju ovom fazom vežbajući sledeći način komunikacije - manje negativnih reči, više slušanja šta drugi govore.

Sa finansijske strane, kreiranje praktičnog budžeta i izbegavanje impulsivnih kupovina pomoći će u očuvanju stabilnosti. Umeren način života održaće ih fokusiranim na ono što je zaista važno, piše "Timesofindia".

