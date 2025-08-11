DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 12. AVGUST: Ovna očekuju trzavice u porodici, Blizance uspeh preko interneta, Vaga da se čuva skandala

SAZNAJTE šta vas u utorak, 12. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati s prijateljima...

Foto: Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Aspekti Meseca u vašem znaku donose vam trzavice sa starijim članovima porodice. Još niste postigli zadovoljavajući dogovor s osobama koje odlučuju o nekom projektu. Susret sa Blizancima u društvu prijatelja ili preko interneta.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Mesec ulazi u kuću prepreka i ograničenja što vas može usporiti kada je reč o nekom velikom poslu. Konflikti s emotivnim partnerom, zbog vaše potrebe za preteranim trošenjem novca. Romantičan poziv od Jarca. Pazite da se ne opečete.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Sekstil Urana u vašem znaku i Neptuna donosi vam uspeh preko medija, influenserstva, prijatelja, velikih organizacija. Trigon Meseca i vašeg vladaoca Merkura, donosi dogovor o isplativom poslu. Zauzeta osoba privlači vašu pažnju.

RAK (22. 6 - 22. 7)

S vašim vladaocem Mesecom u kući karijere novac vam stiže preko saradnje s osobama iz zemalja nemačkog jezičkog područja. Posvetite više pažnje detaljima ugovora. Dopadate se nekome koga ste upoznali preko rođaka ili komšija.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Sekstil Urana i Neptuna, planeta originalnosti i mašte, donosi vam sjajne ideje kako da unapredite saradnju sa strancima, rad preko interneta. Uspeh preko angažmana u velikoj organizaciji, obrazovanja, sudskih procesa.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Aspekt između Meseca i vašeg vladaoca Merkura povoljno utiče na dogovor sa strancima iz zemalja Dalekog istoka. Sekstil Urana i Neptuna, donosi vam mogućnost da monetizujete svoje ideje. Krijete svoja osećanja prema jednom Jarcu.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Napet aspekt između Meseca u sedmoj kući i Marsa u vašem znaku, upozorava da se čuvate se skandala u javnosti. Nesuglasice s voljenom osobom. Izbegavajte nepotrebne troškove. Romantična poruka od Blizanaca.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec pravi opoziciju s vašim vladaocem Marsom donoseći vam zastoj u poslovima sa osobama iz zemalja nemačkog jezičkog područja. Odnos sa ljubavnim partnerom može se naći u krizi, zbog različitih stavova o nekoj temi.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Sekstil između Urana i vašeg vladaoca Neptuna, planeta ideja i mašte, donosi vam mogućnost uvećanja zarade preko kreativnih delatnosti, hobija ili obrazovanja. Emotivni partner je sklon ljubomornim scenama. Unosite više tečnosti.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mars u kući karijere pravi napete aspekte s Mesecom i vašim vladaocem Saturnom, donoseći vam trzavice i rasprave sa partnerom i članovima porodice. Odličan dan za pokretanje ili proširenje privatnog biznisa. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Sekstil vašeg vladaoca Urana i Neptuna donosi vam sjajne mogućnosti preko intelektualnih delatnosti, interneta, saradnje sa rođacima. Flert s mladolikom osobom na kraćem putu ili poslovnom sastanku. Glavobolja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sekstil vašeg vladaoca Neptuna i Urana podstiče vašu ambiciju kada je reč o bavljenju privatnim biznisom. Pojačana tenzija u komunikaciji s voljenom osobom. Provodite više vremena u društvu prijatelja.