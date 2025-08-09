ZLOSLUTNA TIŠINA PLAVIH KITOVA ZABRINJAVA NAUČNIKE: Otkriveno i zbog čega su zaćutali

SVE ređe oglašavanje plavih kitova možda na prvi pogled i ne deluje strašno, ali naučnici upozoravaju da je tišina u okeanu jako loš znak i da posledice mogu biti mnogo gore nego što možemo i zamisliti.

Foto: Printscreen

Veliki broj plavih kitova koji nastanjuju okeane odjednom je tajanstveno utihnuo - istraživanja Naučno-istraživačkog instituta akvarijuma Monterej-Bej pokazala su da se u poslednjih 6 godina "pevušenje" plavih kitova smanjilo za 40 procenata.

OTKRIVEN UZROK ZLOSLUTNE TIŠINE

Istražujući šta bi moglo dovesti do ovakve promene, naučnici su otkrili da je glavni uzrok zapravo promena u temperaturi vode: u regionima koje nastanjuju kitovi temperatura vode je porasla, što je prouzrokovalo porast populacije toksičnih algi i uništavanje zaliha hrane ovih vodenih sisara. "Posledično, došlo je do masovnog trovanja kitova, najvećeg u istoriji. Za kitove su ovo izuzetno teška vremena, što se može zaključiti i iz njihovog ponašanja", naveo je biolog-okeanograf Džon Rajan u intervjuu za Nešnal Džiografik.

TOPLOTNI TALAS PODIGAO JE TEMPERATURU VODE

Toplotni talas nije počeo juče - počeo je još pre 12 godina, a za samo par godina podigao je temperaturu vode u Svetskom okeanu za 2,5 stepeni Celzijusa. Sada je ona još viša i što je najgore, nastavlja da raste. Zbog toga nestale su i mnoge vrste sitne ribe (koja je osnovni izvor hrane za veliki broj morskih sisara), a ono što naučnike naročito brine jeste činjenica da se klimatski uslovi ne samo ne poboljšavaju, već kontinuirano pogoršavaju, dovodeći u rizik još veće populacije vodenih životinja, piše ruski portal TekInsajder.

POSLEDICE MOGU BITI ZASTRAŠUJUĆE

Sve uočljivije klimatske promene i sve ređe "pevušenje" plavih kitova nisu primećene samo u priobalju Severne Amerike, odnosno Kalifornije - tišina sve je glasnija i u južnom delu Tihog okeana i vodama Argentine i Novog Zelanda. Budući da se plavi kitovi u komunikaciji u velikoj meri oslanjaju upravo na to "pevušenje" na niskim frekvencijama, postoji rizik da uskoro oni ne samo da neće moći da komuniciraju među sobom, već neće moći ni da pronalaze partnere za parenje i snalaze se u vodenom prostoru u kome obitavaju.

(rt.rs)

