Panorama

OVNOVI I JARČEVI, OPREZ ! Astro savet za subotu, 9. avgust: Aspekti Marsa s Neptunom i Saturnom donose strahove, iluzije i obmane

Marina Jungić Milošević, astrolog

09. 08. 2025. u 07:00

DANAS se pored, punog Meseca u Vodoliji, na nebu ističe i veliki vazdušni trigon između Urana u Blizancima, Marsa u Vagi i retrogradnog Plutona u Vodoliji.

Foto: Profimedia

On donosi značajne, velike, pozitivne promene majskim Blizancima, septembarskim Vagama i januarskim Vodolijama, kao i onima koji imaju Merkur, Veneru, Mars, Jupiter, na početku vazdušnih znakova. Njima će ovi aspekti doneti priliv energije, entuzijazma, nove ideje, umetničku inspiraciju, motivaciju.

S druge strane, imamo opoziciju Marsa (akcija, strast) u Vagi sa retro-Neptunom (obmane, iluzije) i retro-Saturnom (kočnice, prepreke) u Ovnu, koja stvara dodatni pritisak u vidu iracionalnih strahova i samozavaravanja. Ove napete aspekte će najviše osetiti martovski Ovnovi i decembarski Jarčevi. Izlaz iz neke teške situacije mogli bi da nađu u doslednosti, disciplini, radu, istrajnosti, upornosti, ali neće im biti lako. 

